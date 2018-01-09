سخنان دبیر مجمع ناظر به گزارش رسمی نهادهای عالی اطلاعاتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سخنان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که در نشست خبری روز شنبه و در حاشیه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران بیان شد، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام نکاتی را در توضیح منتشر کرد.

در بند اول این جوابیه آمده است: توضیحات سخنگوی وزارت خارجه مستند به خبر رسمی و عین اظهارات ایشان نبوده است.

بخش دوم این پاسخ تصریح می‌کند: سخنان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به گزارش رسمی نهادهای عالی اطلاعاتی و امنیتی کشور بوده که در صحن جلسه مجمع بیان گردیده و طبیعتا سخنگوی وزارت خارجه از این گزارش اطلاعی نداشته است.

همچنین در بخش سوم این جوابیه آمده است: از «اربیل» به عنوان یکی از محل های برنامه ریزی سازمان سیا ومنافقین وعربستان با کمک عناصری از بعثی های عراق، در خصوص طراحی آشوب در ایران یاد شده است، اینکه آیا مسولان اقلیم کردستان درجلسه حضور داشته اند یا خیر را باید مسولان امنیتی بیان کنند.

بخش بعدی پاسخنامه مذکور اشاره کرده است: ضمن‌ انتقاد شدید از این نوع اعلام موضع سخنگوی وزارت امور خارجه، به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت موضوع، این نوع اظهار نظرِ غیر دقیق مناسبتی با جایگاه حساس سخنگویی دستگاه دیپلماسی نداشته باشد و همانگونه که آقای قاسمی از ابعاد امنیتی موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرده است، انتظار می‌رفت نسبت به کلیت خبر که ماهیتی صددرصد امنیتی دارد با تأمل، اطلاع و دقت بیشتری صحبت می‌کردند.

در این متن منتشر شده از سوی روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: همانگونه که در نشست خبری دبیر مجمع تصریح و تاکید شد صف معترضان به عملکرد دستگاه ها در سه قوه از عوامل ضد امنیتی و دشمنان قسم خورده ملت جداست و همه مسوولان باید حل مشکلات و رفع دغدغه های مردم عزیز را وجهه همت خود سازند.

در انتهای این جوابیه بیان شده است: از زحمات وزیر، مدیران و کارکنان محترم وزارت امور خارجه بویژه در پیگیری و کمک به سیر درمان حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی رییس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام قدردانی بعمل می‌آید.