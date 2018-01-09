لزوم استقرار سامانه های هشدار ودستگاه های شتاب نگار توسط شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی کوچی در حاشیه بازدید از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران با تاکید بر اینکه شهرداری تهران باید امکانات اولیه در خصوص سامانه های هشدار را تهیه کند، گفت: به نظر می رسد تامین این تجهیزات به ۱۰ میلیارد اعتبار نیاز داشته باشد تا تعداد دستگاه های شتاب نگار و لرزه نگار تهران به تعداد قابل قبول برسد.

وی افزود: براساس برآوردهای صورت گرفته اگر می خواهیم شرایط تهران را به حد مطلوب رسانده و به شهروندان تهرانی اطمینان خاطر در مورد ایمن سازی بدهیم، باید ۳۰ هزار میلیاردتومان هزینه کنیم که با توجه به بودجه حدودا ۱۵ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران، در می یابیم که حجم کار بسیار سنگین است.

کوچی با اشاره به جمعیت ۱۰ میلیون نفری تهران اظهار داشت: باید با برنامه ریزی درست و تعریف اولویت های شهر قبل از هزینه کردن برای خسارت ها در هنگام بروز بحران روی پیشگیری متمرکز شویم.

افضلی: تهران مستعد بروز حوادث و بحران های مختلف است

در ادامه افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تهران مستعد بروز حوادث و بحران های مختلف است، گفت: در صورت بروز بحران در تهران به شدت دست بسته هستیم و بسیاری از مشکلات در این زمینه به نظام معماری شهرها معطوف است که اگر از الان برای اصلاح آن کار را آغاز کنیم، ۵۰ سال زمان نیاز داریم.

وی ادامه داد: در زلزله تهران متوجه شدیم که جایگاه ساختار مدیریتی کمرنگ است و به دلیل شرایط مختلف حاکم بر سیستم شهرداری باید بیشتر روی مشارکت مردمی و هماهنگی با سازمان های امدادی دیگر تمرکز و توجه داشته باشیم.

علوی: اختصاص اعتبار ۴ میلیون دلاری برای مقاوم سازی مدارس

در ادامه سید احسن علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مطالعات جایکا گفت: این مطالعات نشان داده است که ۱۰ درصد از ساختمان های تهران دوام لازم را ندارند که سازمان پیشگیری و مدیریت بحران باید در این زمینه با نظام مهندسی ارتباط بیشتری داشته باشد، همچنین باید به ساختمان های مهم و استراتژیک توجه ویژه ای داشته باشیم.

این نماینده مجلس با اشاره به اعتبار ۴ میلیون دلاری تخصیص یافته برای مقاوم سازی مدارس نیز گفت: این موضوع مهم با همکاری یکی از بانک ها صورت گرفته است که امروز می توانیم از مدارس به عنوان یکی از نقاط امن بهره ببریم.



کیان پور: آموزش پناه گیری در زمان زلزله توسط صدا و سیما

در ادامه کیان پور، عضو کمیسیون یظ عمران مجلس با تاکید بر اجرای اردوهای آمادگی برای استان های معین تهران گفت: همچنین باید آموزش های پناه گیری در هنگام بروز زلزله با همکاری سازمان صدا و سیما و سرای محلات شهرداری تهران به مردم ارائه شود.

وی با تاکید بر لزوم مدیریت واحد در هنگام بروز بحران گفت: نباید در هنگام بروز بحران مدیریت های متعدد و موازی داشته باشیم؛ چراکه باعث تصمیم گیری های نامناسب در اقدامات می شود.

به گفته کیان پور می توانیم با انجام برنامه ریزی های مشخص با سازمان های آب، برق و گاز در ۱۰ تا ۱۵ ثانیه اول پس از وقوع زلزله وضعیت مناسب تری را داشته باشیم.