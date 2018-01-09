حضور هواپیمای نظامی آمریکایی در زمان حمله پهپادها به پایگاه روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در زمان حمله پهپادهای تروریست ها به پایگاه های روسیه در سوریه یک هواپیمای نیروی هوایی آمریکا در این منطقه در حال گشت زنی بوده است.

وزارت دفاع روسیه گفت که این هواپیما به مدت ۴ ساعت بین پایگاه نظامی حمیمیم و طرطوس در حال گشت زنی بوده است.

وزارت دفاع روسیه در خصوص اظهارات سخنگوی پنتاگون که گفته بود فن آوری های مورد استفاده برای حمله به امکانات نظامی روسیه به راحتی در بازار آزاد در دسترس هستند، ابراز نگرانی کرد و گفت: پرسش این است که منظور آن ها چه نوع فناوری است؟ این بازار آزاد کجا است؟ و سرویس ویژه ای که این اطلاعات را به فروش می رساند کدام است؟

گفتنی است که روز گذشته وزارت دفاع روسیه موفق شد که ۱۳ فروند پهپاد که قصد حمله به پایگاه های روسیه در حمیمیم و طرطوس سوریه را داشتند را متوقف کند.