به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که حملات انتحاری ماهها و هفتههای اخیر در کابل که تروریست های داعش مسئولیت آنها را برعهده گرفته بودند، در واقع توسط شبکه حقانی انجام شده است.
«دولت وزیری» سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز سهشنبه به بیبیسی اعلام کرد که گروههایی مانند شبکه حقانی با اجرای چنین حملاتی تحت عنوان داعش، میکوشند کشورهای ایران و روسیه را تحریک کنند تا کمکهایی در اختیار این گروهها قرار دهند.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با اشاره به این موضوع که تا کنون هیچ نشانهای دال بر تماس روسیه و ایران با طالبان و شبکه حقانی دیده نشده است، گفت که نوع این حملات پرتلفات به کارهای شبکه حقانی شباهت دارد؛ چرا که داعش به اندازه ای ضعیف شده است که توان چنین اقداماتی را در این مقیاس ندارد.
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