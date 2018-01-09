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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۲۰:۵۸

«جو جانسون» به سمت وزیر حمل و نقل انگلیس منصوب شد

«جو جانسون» به سمت وزیر حمل و نقل انگلیس منصوب شد

ترزا می نخست وزیر انگلیس با صدور حکمی، جو جانسون را به سمت وزیر حمل و نقل این کشور منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در پی ترمیم کابینه انگلیس، «جو جانسون» عضو پارلمان انگلیس امروز از سوی «ترزا می» نخست وزیر این کشور به سمت وزیر حمل و نقل منصوب شد.

دفتر نخست وزیری لندن با انتشار پیامی در حساب توئیتری خود نوشت: «جو جانسون»، عضو پارلمان به سمت وزیر حمل و نقل منصوب می شود. 

لازم به ذکر است کابینه وزرای ترزا می شاهد تغییراتی دیگر نیز بود که از جمله می توان به تعیین وزرای جدید مسکن، آموزش و کار اشاره کرد. 

نخست وزیر انگلیس «دامینیک راب» را به سمت وزیر مسکن، «آلوک شارما» را به سمت وزیر کار و «سام جیماه» را به سمت وزیر آموزش تعیین و منصوب کرد. 

گفته می شود یکی از دلایل ترزا می برای ایجاد تغییرات در کابینه، ایجاد توازن در جنسیت آنها اعلام شده است.

کد مطلب 4195579

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