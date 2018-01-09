شکست ملی پوشان هندبال ایران برابر قطر

به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت چهارجانبه هندبال قطر با حضور تیم های عمان، قطر، ایران و الجزایر از روز یکشنبه ۱۷ دی ماه در دوحه آغاز شده است.

تیم ایران در دومین دیدار خود عصر امروز سه شنبه برابر تیم میزبان قرار گرفت.

شاگردان ماجک در نیمه اول با نتیجه ۱۷ بر ۱۳ از تیم قطر عقب افتادند. در نهایت تیم ایران با نتیجه ۳۳ بر ۲۸ برابر تیم چند ملیتی هندبال قطر مغلوب شد.

پیش از این ملی پوشان کشورمان برابر تیم عمان به پیروزی رسیده بودند.

تیم ایران چهارشنبه ۲۰ دی ماه در آخرین مسابقه خود در این تورنمنت با تیم الجزایر مسابقه می دهد.

هندبالیست های ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در اردوی اسلوونی حضور یافته و دو مسابقه تدارکاتی را برگزار کردند.

در ادامه برنامه های تدارکاتی این تیم در تورنمنت چهارجانبه قطر شرکت کرده است.

مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا اواخر دی ماه در کره جنوبی برگزار می شود و تیم ایران به طور مستقیم از دوحه راهی سئول خواهد شد.