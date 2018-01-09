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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۲۰:۳۵

نماینده مردم بندرعباس در مجلس:

کارگروه ویژه برای توسعه صنایع نفتی در هرمزگان تشکیل می شود

کارگروه ویژه برای توسعه صنایع نفتی در هرمزگان تشکیل می شود

بندرعباس - نماینده مردم بندرعباس در مجلس گفت: برای نتیجه بخش بودن پیگیری ها کارگروه ویژه توسعه صنایع نفتی در هرمزگان تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی تختی عصر سه شنبه در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون انرژی از پروژه های صنعتی و عمرانی هرمزگان بیان داشت: طی دو ماه اخیر سه کمیسیون های برنامه و بودجه، صنایع و انرژی جهت بازدید از ظرفیت ها و پتانسیلهای اقتصادی، صنعتی و بندری به استان هرمزگان سفر کرده اند.

وی عنوان کرد: کارگروه توسعه صنایع نفتی هرمزگان با عضویت کمیسیون های عمران ، انرژی ، صنایع، برنامه و بودجه و اقتصاد تشکیل می شود.  اعضای کمیسیون های۵گانه این کارگروه برای عملیاتی شدن ظرفیت های استان از قبیل صنایع نفت، کشتی سازی، توسعه بنادر و دریانوردی، سوخت رسانی به کشتی ها(بانکریگ) پیگیری می کنند.

نماینده بندرعباس، قشم ،حاجی آباد، ابوموسی، حاجی آباد وبندرخمیرتصریح کرد : ۸۰ درصد سوختی که اماراتی ها در فجیره بانکرینگ می کنند متعلق به ایران است اما جمهوری اسلامی سهمی از این بازار نداریم.

وی یادآور شد: باید در همکاری میان کمیسیونی به مصوبه ای الزام آور در این زمینه دست یافت تا این صنعت رونق گیرد.

کد مطلب 4195587

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