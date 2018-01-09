مادورو: رسانه های جهان علیه ونزوئلا بسیج شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا در سخنان اخیر خود رسانه های جهانی را به راه انداختن کمپینی علیه این کشور و رهبری آن متهم کرده است.

بر اساس این گزارش، مادورو با بیان اینکه طی سال گذشته بیش از ۳۸۰۰ خبر منفی علیه ونزوئلا در رسانه های جهان منتشر شده، گفت: حمله جهانی به ونزوئلا از طریق رسانه های از انتشار اخبار و ماجراهای دلسرد کننده شروع شد و این روند هر روز ادامه داشته است.

رئیس جمهوری ونزوئلا همچنین در ادامه سخنان خود گفته که دشمنان انقلاب «سیمون بولیوار» به دنبال پایان دادن به آن هستند تا از این طریق منابع طبیعی این کشور را از آن خود کنند.

وی تاکید کرد که ونزوئلا دچار هیچ گونه چالشی در زمینه حقوق بشر نبوده و تنها مخالفین دولت این کشور به دنبال پر رنگ کردن چنین موضوعی هستند.