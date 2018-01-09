به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان طهماسبی عصر امروز سه شنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال جزو اولویتهای اصلی کمیته امداد اما خمینی(ره) محسوب میشود، اظهار کرد: در طول ۹ ماهه سال جاری ۱۷۴ نفر از مددجویان کمیته امداد اهر از محل تبصره ۱۶ بودجه کشور در قالب قرضالحسنه تسهیلات دریافت کردهاند.
وی ادامه داد: تسهیلات اشتغال کمیته امداد اما خمینی(ره) شهرستان اهر از دو محل که یکی از آن تبصرههای بودجه کشور تأمین میشود این در حالی است که تسهیلات اشتغال کمیته امداد اهر تا پایان آذرماه که تخصیصیافته و به بانکها ابلاغشده است به بیش از ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان میرسد که در این راستا ۳۶۰ نفر از مددجویان مستعد اشتغال و کسانی که توان اجرای طرح و پروژه را دارند شناسایی، تشکیل پرونده و به بانکها جهت دریافت تسهیلات اشتغال معرفی کردهایم.
مدیر کمیته امداد شهرستان اهر افزود: از این تعداد متقاضی تسهیلات اشتغال کمیته امداد حدود ۱۷۰ نفر تا پایان آذرماه موفق به دریافت تسهیلات شده اند، البته ناظرین کمیته امداد به افرادی که تسهیلات اعطاء میشود هم در زمان قبل، حین و بعد از اجرای پروژهها بر آنها نظارت دارند تا اگر طرحی راکد ماند و یا اینکه از هزینه کرد تسهیلات در جای دیگری جلوگیری شود در همین خصوص ناظرین بر طرحها نظارت دارند.
مهارتآموزی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد
طهماسبی از پرداخت تسهیلات اشتغال به مددجویان کمیته امداد شهرستان اهر از محل صندوق امداد ولایت خبر داد، گفت: از صندوق امداد ولایت در طول ۹ ماهه سال جاری به ۱۵۶ نفر با رقمی بالغبر یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال در بخشهای کشاورزی، دامداری، فرشبافی، جاجیمبافی و ورنی بافی پرداخت کردهایم.
وی یکی دیگر از سرفصلهای کمیته امداد شهرستان اهر مهارتآموزی به مددجویان تحت حمایت این نهاد ذکر کرد، بیان داشت: مددجویان کمیته امداد همانند سایر شهروندان علیرغم تحصیلات و داشتن مدرک تحصیلی در زمینه های دیگر مهارت ندارند که بعد تحصیلات دچار مشکل میشوند برای اینکه بتوانیم با تزریق تسهیلات زمینه اشتغال را برای آنها فراهم کنیم لازم میدانیم در کنار تسهیلات به این افراد آموزش دهیم.
مدیر کمیته امداد شهرستان اهر افزود: آنچه که در برنامهریزی کرده بودیم و در اعتبارات مصوب قید شده بود میبایست در سال جاری به ۱۹۴ نفر آموزش مهارت در بلندمدت و به ۷۲۰ نفر به صورت کوتاهمدت آموزشهای لازم ارائه میشد که در این راستا با همکاری آموزشگاهها و دستگاههای ذیربط تاکنون علاوه بر ارائه آموزش به افراد قید شده در برنامه سال جاری حتی ۱۰ درصد بیشتر از آمار مهارت آموزان بلندمدت آموزش ارائه کردهایم.
مددجویان کمیته امداد اهر در طول سال جاری ۸۲۰ تخته فرش و ورنی بافتهاند
طهماسبی بابیان اینکه کمیته امداد اهر علاوه بر فعالیتهایی که میکند امسال به مردم روستاهای محروم و دورافتاده نیز در زمینه فرآوردههای کشاورزی آموزش ارائه کرده است، گفت: با عنایتی که کارفرمایان و واحدهای تولیدی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد دارند امسال با همکاری بخش خصوصی ۳۳ نفر از مددجویان اهری که شاید بعضاً شرایط جسمانی مناسبی نداشتند صاحب شغل و درآمد شده اند.
وی با تأکید بر اینکه مددجویان کمیته امداد شهرستان اهر در طول سال جاری ۸۲۰ تخته فرش و ورنی بافتهاند، بیان کرد: با توجه به اینکه کارشناسان کمیته امداد بر نحوه بافت و کیفیت تولیدات صنایعدستی مددجویان نظارت دارند و علاقهای که به تولید صنایعدستی دارند معمولاً درفروش آنها مشکل چندانی به وجود نمیآید البته در این جهت لازم است تا برای فروش هرچه بیشتر تولیدات مددجویان حداقل یک غرفه و یا نمایشگاه دائمی صنایعدستی در اهر ایجاد شود.
مدیر کمیته امداد شهرستان اهر در پایان داشتن بیش از ۲۵ هزار رأس دام سبک و سنگین مجریان طرحهای خودکفایی کمیته امداد اهر را یادآور شد، خاطرنشان کرد: با اقداماتی که انجام دادهایم توانستهایم افرادی به هر نحوی دست از کار و تولید کشیده بودند را با ارائه آموزشهای لازم علاوه بر بازگرداندن آنها به عرصه تولید و خودکفایی، اشتغال این افراد را نیز فراهم کردهایم.
نظر شما