انتقاد از سرعت پایین روند احداث کارخانه آهک هیدراته اهر

بیت الله عبدالهی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار خود با مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، اظهار داشت: روند احداث کارخانه آهک هیدراته شهرستان اهر همانند لاک پشتی است که اصلاً حرکتی نمی کند، نیاز است تا در روند احداث این کارخانه تسریع شود.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس افزود: مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران می گوید احداث کارخانه آهک هیدراته شهرستان اهر را آغاز کرده ایم، این چه آغاز کردنی است که فقط در پی کندن آن که ۴ ماه طول کشیده مانده اید، مردم زمانی احداث این کارخانه را می بینند که ماشین آلان بر آن کار کنند.

جزئیات دیدار مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی با معاون اول رئیس جمهور

وی همچنین به دیدار مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی با معاون اول رئیس جمهور نیز اشاره کرد، گفت: بنده و نماینده مردم ورزقان در خصوص وضعیت مس در شهرستان های اهر، هریس و ورزقان مطالبی بیان کردیم که موجب شد جهانگیری به آن واکنش نشان دهد.

عبدالهی ابراز داشت: متاسفانه در زمینه صنعت مس منطقه به گونه ای القاء می شود که مس در شهرستان های اهر و هریس توجیح اقتصادی ندارد و مانع از توسعه آن می شوند امیدواریم معاون اول رئیس جمهوری مانع از تنگ نظری هایی شوند که در توسعه این منطقه می تواند تاثیرگذار باشد.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس با ذکر این که معدن مس انجرد شهرستان اهر یکی از زمینه های اشتغال است، گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است تا فاز نخست معدن مس انجرد شهرستان اهر در دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.