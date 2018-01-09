۱۹ دی ۱۳۹۶، ۲۲:۱۳

طی ۹ ماهه امسال صورت گرفت؛

انجام ۴۵۶۷ پرواز در فرودگاه کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر کل فرودگاه کرمانشاه از انجام ۴۵۶۷ پرواز در این فرودگاه طی ۹ ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی بیاتی با اشاره به اینکه در ۹ ماهه امسال ۴۵۶۷ پرواز در فرودگاه کرمانشاه داشتیم، افزود: در این مدت  شاهد رشد ۱۰ درصدی پروازها بودیم.

وی تعداد مسافرین جابجا شده توسط این پروازها را ۵۱۵ هزار و ۱۱۹ نفر اعلام کرد و افزود: در این بخش نیز رشد ۱۹ درصدی داشته‌ایم.

مدیرکل فرودگاه کرمانشاه با بیان اینکه در ۹ ماهه امسال ۳۲۵۲ تن بار توسط پروازهای این فرودگاه جابجا شده، خاطرنشان کرد: در میزان جابجایی بار هم ۱۸ درصد افزایش داشته‌ایم.

بیاتی تعداد پروازهای کنونی فرودگاه کرمانشاه را ۱۳۰ نشست و برخاست در هفته اعلام کرد که به هفت مقصد داخلی انجام می‌شود.

