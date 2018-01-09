انجام ۴۵۶۷ پرواز در فرودگاه کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی بیاتی با اشاره به اینکه در ۹ ماهه امسال ۴۵۶۷ پرواز در فرودگاه کرمانشاه داشتیم، افزود: در این مدت شاهد رشد ۱۰ درصدی پروازها بودیم.

وی تعداد مسافرین جابجا شده توسط این پروازها را ۵۱۵ هزار و ۱۱۹ نفر اعلام کرد و افزود: در این بخش نیز رشد ۱۹ درصدی داشته‌ایم.

مدیرکل فرودگاه کرمانشاه با بیان اینکه در ۹ ماهه امسال ۳۲۵۲ تن بار توسط پروازهای این فرودگاه جابجا شده، خاطرنشان کرد: در میزان جابجایی بار هم ۱۸ درصد افزایش داشته‌ایم.

بیاتی تعداد پروازهای کنونی فرودگاه کرمانشاه را ۱۳۰ نشست و برخاست در هفته اعلام کرد که به هفت مقصد داخلی انجام می‌شود.