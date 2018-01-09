پیروزی تیم آ اِک با پاس گل مسعود شجاعی

به گزارش خبرگزاری مهر، دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای جام حذفی یونان سه شنبه شب با برگزاری دیدار تیم های آ اِک و پانتولیکوس ادامه یافت که در پایان تیم آ اِک یک بر صفر حریف خود را شکست داد.

مسعود شجاعی از ابتدا در ترکیب تیم آ اِک حضور داشت و در دقیقه ۶۶ با پاس گل زیبای خود هلدر لوپس را در موقعیت گل قرار داد تا دومین پاس گل خود را در دومین بازی برای تیم جدیدش به ثبت برساند.

تیم آ اِک که در بازی رفت نیز برتری ۴ بر صفر را کسب کرده بود به راحتی حضورش را در جمع هشت تیم برتر رقابتهای حذفی یونان مسجل کرد.