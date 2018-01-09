نماینده خراسان شمالی در مسابقات کشتی فرنگی عنوان پنجمی را کسب کرد

امید علوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات عمومی کشتی فرنگی بزرگ‌سالان کشور با حضور ۳۱۳ کشتی‌گیر در قالب ۲۹ تیم از ۲۹ استان در خانه کشتی محمد بنا مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.

به گفته وی این رقابت‌ها به‌صورت اوپن و شانس مجدد برای افرادی است که از رقابت‌های کشوری بازماندند و با حضور در مسابقات عمومی برای حضور در تیم ملی محک می‌خورند و نفرات اول و دوم هر وزن به اردوی تیم ملی دعوت می‌شوند.

رئیس هیئت کشتی خراسان شمالی افزود: برنامه‌ریزی خاصی برای حضور در این رقابت‌ها انجام‌نشده بود و همچنین حضور در این مسابقات که به‌صورت عمومی و اوپن برگزار می‌شود، اختیاری و از طرف هیئت استان‌ها نیست.

وی تصریح کرد: در این رقابت‌ها حامد داوری در وزن ۶۰ کیلوگرم، امیر اسماعیل‌آبادی وزن ۶۷، فرید محمدی وزن ۷۷، محمد غلامی وزن ۸۲ و عبدالله پروانه در وزن ۸۷ کیلوگرم اعضای تیم استان را تشکیل می‌دادند که تنها عبدالله پروانه در رده‌بندی جایگاه پنجم را کسب کرد.

علوی زاده مطرح کرد: پیش از مسابقات کشتی فرنگی رقابت‌های آزاد برگزار شد که تیم خراسان شمالی در آن نیز نتیجه‌ای نگرفت و تمام کشتی‌گیران در رقابت اول، مسابقه را واگذار کردند.