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۲۰ دی ۱۳۹۶، ۱:۲۹

برای گفتگو درباره برجام؛

ظریف امروز عازم مسکو می شود/ بروکسل مقصد بعدی وزیر خارجه

ظریف امروز عازم مسکو می شود/ بروکسل مقصد بعدی وزیر خارجه

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای گفتگو در باره برجام امروز و فردا در مسکو و بروکسل با مقامات روسیه، فرانسه، آلمان و انگلیس گفتگو می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر ظریف به مسکو و بروکسل خبر داد و اظهار داشت: محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در چارچوب رایزنی های مستمر وزرای امور خارجه روسیه و ایران بویژه در خصوص برجام امروز (چهارشنبه) به مسکو سفر می کند.

وی افزود: ظریف همچنین روز پنجشنبه بنا به دعوت خانم فدریکا موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا به بلژیک می رود و در بروکسل به همراه وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس آخرین تحولات مربوط به برجام را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار خواهند داد.

کد مطلب 4195641

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