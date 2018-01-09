ظریف امروز عازم مسکو می شود/ بروکسل مقصد بعدی وزیر خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر ظریف به مسکو و بروکسل خبر داد و اظهار داشت: محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در چارچوب رایزنی های مستمر وزرای امور خارجه روسیه و ایران بویژه در خصوص برجام امروز (چهارشنبه) به مسکو سفر می کند.

وی افزود: ظریف همچنین روز پنجشنبه بنا به دعوت خانم فدریکا موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا به بلژیک می رود و در بروکسل به همراه وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس آخرین تحولات مربوط به برجام را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار خواهند داد.