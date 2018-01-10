فعالیت ۴۵ مبلغ مستمر در شهرستان اسدآباد

حجت‌الاسلام سید مجید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شرایط جامعه امروز و تلاش دشمن در جبهه جنگ نرم و نفوذ فرهنگی فعالیت مستمر مبلغان برای مقابله با توطئه های فرهنگی غرب ضروری است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۴۵ مبلغ به صورت مستمر در اسدآباد فعالیت دارند، افزود: در مناسبت های ملی، دینی و مذهبی از ظرفیت مبلغان غیربومی نیز بهره مند می شویم.

حجت الاسلام موسوی هدف از انجام فعالیت های تبلیغی را ارتقای فرهنگ دینی و مقابله با فرهنگ غربی خواند و ادامه داد: مبلغان با توجه به نیازهای جامعه و در نظر گرفتن مخاطبان خود در عرصه بصیرت بخشی فعالیت دارند.

وی تشکیل کلاس های معارف اسلامی، تبیین ارزش ها، دستاوردها و مبانی انقلاب اسلامی، برگزاری مراسم دعا و زیارت، اقامه نماز جماعت، سخنرانی و وعظ و خطابه را از جمله فعالیت مبلغان عنوان کرد.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اسدآباد ابراز امیدواری کرد: در سایه انجام فعالیت های تبلیغی مبلغان شاهد اعتلای روز افزون فرهنگ ناب اسلام در شهرستان و در بخش‌ها و روستاهای تابعه این شهرستان به‌ ویژه بین قشرجوان و نوجوان باشیم.