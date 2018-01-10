خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: بیش از سه ماه بهسازی محور دسترسی بجنورد به شهرک فرهنگیان به اتمام رسیده، راهی که بهسازی و آسفالت آن طبق قراردادی بین بنیاد مسکن خراسان شمالی و شهرداری بجنورد منعقدشده بود اما با پایان عملیات خاک‌برداری، خاک‌ریزی و زیرسازی آسفالت در لاین رفت رهاشده است.

بهسازی محور دسترسی بجنورد به شهرک فرهنگیان در نیمه دوم مردادماه امسال در زمان شهردار وقت بجنورد به بنیاد مسکن خراسان شمالی سپرده شد و پایان شهریورماه جهت اجرای قیرپاشی و آسفالت تحویل شهرداری شد اما همچنان با شروع فصل زمستان زخمی باقی‌مانده است.

فاصله بجنورد تا شهرک فرهنگیان سه کیلومتر است که پس از رسیدن به میدان خرمشهر و خیابان اصلی به سمت جاده شهرک می‌رسیم و با وضعیت ناراحت‌کننده‌ای روبرو می‌شویم و ناخودآگاه با خود زمزمه می‌کنیم چه کسی مسئول آسفالت این راه پررفت‌وآمد است؟ چه کسی پس از گذشت چند ماه قرار است آسفالت آن را تمام کند؟

قابل‌ذکر است شهرک فرهنگیان قدیمی‌ترین شهرک بجنورد که تعداد بسیاری از قشر فرهنگی مرکز استان خراسان شمالی در آن ساکن هستند و اکنون پس از گذشت سال‌ها بافت ویلایی آن به سمت مجتمع سازی روی آورده و بر تعداد جمعیت آن افزوده‌ است.

این موضوع در حالی است که تاکنون برای تمامی تصادفات رخ‌داده در محور شهرک فرهنگیان، پلیس‌راه ورود پیدا می‌کرده چراکه جز محورهای برون‌شهری بشمار می‌رفته و همین امر سبب شده تا شهرداری ورود پیدا نکند درحالی‌که شهرداری برای بهسازی این مسیر با بنیاد مسکن قرار منعقد کرده است.

خوشحالی مردم از بهسازی تبدیل به یاس شد

یکی از ساکنان شهرک فرهنگیان به خبرنگار مهر می‌گوید: عملیات کلنگ زنی بهسازی جاده فرهنگیان هم‌زمان با عید سعید فطر بود که خوشحالی مردم را به همراه داشت اما باگذشت بیش از سه ماه از رها کردن آن ناامید شده‌ایم.

بالاخره یک روزی این مسیر آسفالت می‌شود اما ضربه آن به‌ وسیله‌های نقلیه ساکنان این شهرک واردشده است مجتبی ایزدی اظهار می‌کند: طبق قول‌های داده‌شده قرار بود یک‌ماهه عملیات بهسازی شهرک فرهنگیان به اتمام برسد اما از ابتدای مهرماه امسال چشم‌انتظار آسفالت این مسیر هستیم.

یکی دیگر از شهروندان این شهرک مطرح می‌کند: باوجود عبور موتورسیکلت و خودروها در طول شبانه‌روز این جاده دوطرفه رهاشده و کسی پاسخگو نیست.

ثابتی فر می‌افزاید: بالاخره یک روزی این مسیر آسفالت می‌شود اما ضربه آن به‌ وسیله‌های نقلیه ساکنان این شهرک واردشده است.

آسفالت جاده فرهنگیان ربطی به شهرداری نداشت

شهردار بجنورد گفت: آسفالت جاده فرهنگیان ربطی به شهرداری ندارد و دلیلی نداشت شهرداری با بنیاد مسکن قرارداد منعقد کند.

روح‌الله براتیان اظهار کرد: شهرداری تنها در محدوده شهری وظیفه خدمات‌رسانی به شهروندان را دارد، جای سؤال دارد که شهرداری چه جایگاهی برای آسفالت محور شهرک فرهنگیان برای خود تعیین کرده بود.

براتیان افزود: بر اساس قانون محورهای درون‌شهری در اختیار شهرداری و محورهای برون‌شهری زیر نظر راه و شهرسازی است.

مشکل محور دسترسی بجنورد به شهرک فرهنگیان با لکه‌گیری و روکش حل می‌شد و تخریب آن به بهانه بهسازی اشتباه بوده است وی تصریح کرد: پروژه آسفالت جاده شهرک فرهنگیان بجنورد بالغ‌بر دو میلیارد تومان هزینه دارد درحالی‌که با این مبلغ ۵۰ درصد کوچه‌های خاکی حاشیه شهر آسفالت می‌شود.

شهردار بجنورد بابیان اینکه افرادی که دست به چنین اقدامی زده‌اند باید پاسخگو باشند، مطرح کرد: مشکل محور دسترسی بجنورد به شهرک فرهنگیان با لکه‌گیری و روکش حل می‌شد و تخریب آن به بهانه بهسازی اشتباه بوده است.

براتیان بیان کرد: طبق نظر اهل‌فن درزمینهٔ آسفالت، پروژه‌های راه‌سازی در ابتدای زمستان آغاز و تا اوایل تابستان تمام و برای آسفالت آماده می‌شود درحالی‌که عملیات بهسازی پروژه جاده فرهنگیان مردادماه آغاز شد والان به زمستان برخورد کرده‌ایم.

وی افزود: چنانچه در فصل زمستان عملیات آسفالت آغاز شود به دلیل نم‌دار بودن زمین آسفالت از بین می‌رود.

شهردار بجنورد گفت: باوجوداینکه این قرارداد در دوران مدیرت بنده منعقد نشده است اما به خاطر حفظ حقوق مردم نامه‌ای به معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی ارسال کرده‌ام و خواستار برگزاری جلسه سه‌جانبه شده‌ام تا بر اساس مصوبه، شهرداری اقدام به آسفالت شهرک فرهنگیان کند.

بنیاد مسکن بر اساس قرارداد عملیات بهسازی را به اتمام رسانده است

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان شمالی درباره انجام عملیات بهسازی محور شهرک فرهنگیان به خبرنگار مهر گفت: ما بر اساس قرارداد، پروژه بهسازی محور دسترسی بجنورد به شهرک فرهنگیان در زمان تعیین‌شده تحویل شهرداری داده‌ایم.

علی محمدی اظهار کرد: طبق قرارداد منعقده شده با شهرداری خاک‌برداری، خاک‌ریزی و زیرسازی لاین رفت شهرک فرهنگیان بجنورد بر عهده بنیاد مسکن بوده که در زمان تعیین‌شده تحویل‌شده است.

محمدی افزود: بنیاد مسکن به‌عنوان پیمان‌کار و با انعقاد قرارداد برای بهسازی محور شهرک فرهنگیان تکلیف خود را انجام داده است.

وی تصریح کرد: شهرداری به دلیل تأمین نبودن منابع مالی طی نامه‌ای خواستار کاهش حجم عملیات به میزان ۵۰ درصد شد تا با تأمین اعتبار لازم ادامه عملیات مذکور و بهسازی راه برگشت طی سال آینده انجام شود.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان شمالی بیان کرد: با توجه به‌ضرورت آسفالت که جز تعهدات شهرداری بوده و شهروندان بسیاری در این مسیر تردد دارند، جهت پیشگیری از بروز حادثه احتمالی نسبت به نصب تابلوهای ایمنی و هشدار به شهرداری نامه ارسال‌شده است.

محمدی اعلام کرد: با توجه به اینکه بنیاد مسکن پایان شهریورماه امسال پروژه را تحویل داده اما تاکنون هزینه‌ای دریافت نکرده ایم.

با تأمین قیر جاده فرهنگیان اسفالت خواهد شد

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأمین قیر آسفالت جاده فرهنگیان گفت: استاندار خراسان شمالی قول داده برای آسفالت این مسیر میزان قیر موردنیاز سریع‌تر از سهمیه تحویل شهرداری شود.

مهدی محمدی بابیان اینکه قرار است یک‌شنبه هفته آینده قیر موردنیاز تحویل گرفته شود، اظهار کرد: با تأمین قیر موردنیاز تا اواسط ماه آینده جاده شهرک فرهنگیان آسفالت می‌شود.

درگذشته اشتباهی پیش‌آمده اکنون برای رفع این مشکل باید تلاش کرد تا شاهد وقوع حادثه‌ای نباشیم محمدی درباره اینکه چرا شورای اسلامی شهر در دوره چهارم به شهرداری اجازه انعقاد قراردادی خارج از وظیفه را داده است، بیان کرد: نظرها متفاوت است و این مصوبه بارأی اکثریت اعضای دوره چهارم شورا تصویب شد.

وی تصریح کرد: درگذشته اشتباهی پیش‌آمده اکنون برای رفع این مشکل باید تلاش کرد تا شاهد وقوع حادثه‌ای نباشیم.

بنابراین گزارش، با توجه به اینکه راه مناسب به‌ویژه در فصل زمستان تأثیر زیادی بر رانندگی و کاهش حوادث دارد، آسفالت جاده شهرک فرهنگیان هرچه سریع‌تر یکی از مطالبات شهروندان است و تعلل شهرداری در آسفالت آن تنها به ضرر مردم است.

باوجوداینکه این جاده تاکنون دو کشته داده است و برای جلوگیری از حوادث احتمالی در فصل زمستان اهمیت این موضوع را دوچندان می‌کند.

هرچند شهرداری بر اساس قانون می‌گوید محور شهرک فرهنگیان جز برون‌شهری محسوب می‌شود اما اکنون‌که اسم این نهاد به میان آمده مردم انتظار دارند تا هرچه سریع‌تر چاره‌ای برای این راه اندیشه شود.