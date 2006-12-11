پیش بینی فروش 70 میلیارد دلاری برای ویندوز ویستا

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان پیش بینی کردند، ورود ویندوز ویستا به بازار که از اوایل سال 2007 به صورت رسمی و انبوه صورت خواهد گرفت، با فروش خیره کننده 70 میلیارد دلاری همراه باشد.

مطالعه صورت گرفته از سوی ICD نشان می دهد که ویندوز ویستا در یک سال اول حضور خود، انرژی قابل توجهی به بازار جهان تزریق می کند و به دنبال آن منابع مالی جدیدی شکل می گیرد.

پیش بینی شده است، ورود ویستا به بازار موجب شود تا بیش از 200 هزار شرکت فعال در زمینه فناوری اطلاعات با بیش از 660 هزار کارمند در آمریکا از مزایای آن بهره مند شوند.

بر اساس گزارش tgdaily ، این مطالعه پیش بینی کرده است که تنها در 12 ماه نخست ورود ویستا به بازار، درآمدهای مربوط به فروش آن به 9/3 میلیارد دلار برسد.