صدور مجوز کتابهای شهرستان توسط مرکز بیش از چهارماه طول می کشد

محمودی مسئول اجرایی چاپ کتاب در استان خراسان رضوی ( مشهد ) در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود : تا یک ماه قبل صدور مجوز کتاب دراستان خراسان رضوی و توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی صورت می گرفت ولی اخیرا کتابها برای دریافت مجوز به وزارتخانه ارسال می شود .

وی افزود : ناشران متقاضی دریافت مجوز کتاب باید نامه درخواست انتشار کتاب را به همراه برگه اطلاعات کتاب را به همراه نسخه کامل و آماده شده ( حروفچینی و صفحه آرایی شده ) کتاب را به اداره کل ارشاد استان تحویل دهند .

مسئول اجرایی چاپ کتاب در استان خراسان رضوی ( مشهد ) درباره مدت زمان انتظار برای دریافت مجوز برای کتاب گفت : صدور مجوز برای کتاب حداقل بیش از چهار ماه طول می کشد و این درحالی است که مجوز کتاب به سرعت صادر شود و در برخی حالات ممکن است بیش از چهارماه هم به طول بیانجامد و این مسئله طبیعی است که برعهده ما نیست .

وی افزود : پیش از این که کتابها برای دریافت مجوز پیش از چاپ به وزارتخانه ارسال شوند ، اداره کل ارشاد استان در مدت دوهفته مجوزکتاب را صادر می کرد .

محمودی درباره استدلال وزارتخانه برای سلب اختیار از استانها برای صدور مجوز پیش از تصریح کرد : وزارتخانه اعلام کرده برای اینکه صدور مجوز به صورت متمرکز صورت گیرد و فقط باید یکجا مجوز کتاب صادر کند و آن هم وزارتخانه است .

وی درباره نحوه ارسال کتاب به خراسان گفت : ما کتابهای ناشران را بسته بندی می کنیم و از طریق شبکه پست به وزارتخانه ارسال می کنیم و اگر ناشران فکر می کند که کتابهایشان باید در مدت زمان کمتری مجوز بگیرد باید خودشان کتاب را به تهران ببرند و به وزارتخانه تحویل دهند و ممکن است زودتر بتوانند مجوز کتابهایشان را دریافت کنند .

محمودی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که چگونه از امنیت مرسولات اطمینان کسب می شود ؟ به ناشران این اطمینان را داد که کتابهایشان از طریق شبکه مطمئنی به تهران ارسال می شود .