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۲۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۱۵

مسئول چاپ کتاب خراسان رضوی در گفتگو با مهر :

صدور مجوز کتابهای شهرستان توسط مرکز بیش از چهارماه طول می کشد

صدور مجوز کتابهای شهرستان توسط مرکز بیش از چهارماه طول می کشد

مسئول چاپ کتاب در استان خراسان رضوی اعلام کرد : صدور مجوز کتابهای ناشران شهرستانی در مدت زمانی بیش از چهار ماه به طول خواهد انجامید .

محمودی مسئول اجرایی چاپ کتاب در استان خراسان رضوی ( مشهد ) در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود : تا یک ماه قبل صدور مجوز کتاب دراستان خراسان رضوی و توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی صورت می گرفت ولی اخیرا کتابها برای دریافت مجوز به وزارتخانه ارسال می شود .

وی افزود : ناشران متقاضی دریافت مجوز کتاب باید نامه درخواست انتشار کتاب را به همراه برگه اطلاعات کتاب را به همراه نسخه کامل و آماده شده ( حروفچینی و صفحه آرایی شده ) کتاب را به اداره کل ارشاد استان تحویل دهند .

مسئول اجرایی چاپ کتاب در استان خراسان رضوی ( مشهد ) درباره مدت زمان انتظار برای دریافت مجوز برای کتاب گفت : صدور مجوز برای کتاب حداقل بیش از چهار ماه طول می کشد و این درحالی است که مجوز کتاب به سرعت صادر شود و در برخی حالات ممکن است بیش از چهارماه هم به طول بیانجامد و این مسئله طبیعی است که برعهده ما نیست .

وی افزود : پیش از این که کتابها برای دریافت مجوز پیش از چاپ به وزارتخانه ارسال شوند ، اداره کل ارشاد استان در مدت دوهفته مجوزکتاب را صادر می کرد .

محمودی درباره استدلال وزارتخانه برای سلب اختیار از استانها برای صدور مجوز پیش از تصریح کرد : وزارتخانه اعلام کرده برای اینکه صدور مجوز به صورت متمرکز صورت گیرد و فقط باید یکجا مجوز کتاب صادر کند و آن هم وزارتخانه است .

وی درباره نحوه ارسال کتاب به خراسان گفت : ما کتابهای ناشران را بسته بندی می کنیم و از طریق شبکه پست به وزارتخانه ارسال می کنیم و اگر ناشران فکر می کند که کتابهایشان باید در مدت زمان کمتری مجوز بگیرد باید خودشان کتاب را به تهران ببرند و به وزارتخانه تحویل دهند و ممکن است زودتر بتوانند مجوز کتابهایشان را دریافت کنند .

محمودی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که چگونه از امنیت مرسولات اطمینان کسب می شود ؟ به ناشران این اطمینان را داد که کتابهایشان از طریق شبکه مطمئنی به تهران ارسال می شود .

کد مطلب 419580

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