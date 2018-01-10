به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه در درس خارج فقه که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به حوادث اخیر با بیان اینکه آتش فتنه خاموش شد ولی دشمنان دست بردار نیستند، اظهار داشت: دشمنان در تلاش هستند تا در فرصت دیگری، آتش دیگری را بیافرینند.

وی اظهار داشت: خوشبختی در این است که این‌ها ایران و مردم را نشناخته‌اند؛ خیال کردند اگر عده‌ای را به میدان بیاورند و آتش بیافروزند کار تمام است غافل از اینکه مردم حامی دین و کشور و قرآن هستند و چنین ملتی را با این وضع نمی‌توان تکان داد.

این استاد سطوح عالی حوزه افزود: دشمنان هر روز متوسل به فتنه جدیدی می‌شوند و همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند سرشان به سنگ می‌خورد ولی باز هم رها نمی‌کنند.

وی افزود: از همه مضحک‌تر اینکه می‌خواهند فتنه‌ای را که برپا شد به سازمان ملل بکشانند و ماده قانونی نیز که دستاویز کرده‌اند این است که این فتنه صلح و امنیت جهانی را به خطر انداخته است؛ چقدر عقل و درکشان از شرایط و اوضاع اندک است.

امروز روز وحدت و اتحاد است

آیت الله مکارم شیرازی اضافه کرد: در گوشه و کنار کشور افرادی می‌خواهند بعد از خاموش شدن آتش فتنه، نزاع‌های انتخاباتی راه بیندازند و جناح‌ها، حوادث اخیر را به گردن هم بیندازند.

وی با بیان اینکه امروز روز این حرف‌ها نیست و روز وحدت و اتحاد است، اضافه کرد: نه تضعیف قوه مجریه و نه قوه قضائیه و نه مقننه درست نیست؛ همه اشکالاتی دارند که باید اصلاح کنند ولی کشاندن این بحث به مسائل جناحی کار بسیار زشت و خطایی است.

این مفسر قرآن کریم افزود: همه باید دست به دست هم بدهیم و اشکالات را اصلاح کنیم وگرنه نفی رئیس جمهور و قوه قضائیه و ... فایده‌ای ندارد؛ البته باید نقد کنیم ولی خدای ناکرده نباید آن را به دعواهای جناحی بکشانیم و بگوییم این اغتشاش برای فلان جناح سیاسی بوده است.

وی تأکید کرد: اکثریت قاطع اغتشاشگران از فضای مجازی الهام گرفته‌اند بنابراین چرا باید گردن یکدیگر بیندازیم؛ الآن وقت این حرف‌ها نیست؛ وقت تقویت و اتحاد و انتقاد منطقی و پیشنهاد اصلاحی است.

نباید مشکلات اقتصادی مردم را توجیه کنیم

آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه من باز تکرار می‌کنم که فضای مجازی تا اصلاح نشود کار درست نخواهد شد، گفت: آیا عاقلانه است که هزاران شغل را در این فضایی که در دست ما نیست ببریم.

وی اضافه کرد: باید رسانه سالمی درست کنیم و نباید با گذشت زمان آن را فراموش کنیم.

مرجع تقلید شیعیان با اشاره به کار جدید شهرداری تهران ادامه داد: شهرداری تهران محلی برای اعتراضات آماده کرده که خیلی خوب است ولی شرطش این است که مسئولین هم آنجا باشند و اعتراضات را بشنوند و پاسخ دهند؛ هر گروهی به نوبت برود اعتراض کرده و راه حل بدهد وگرنه اینکه جایی برای اعتراض داشته باشیم ولی کسی جواب ندهد فایده ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه نباید مشکلات اقتصادی مردم را توجیه کنیم گفت: برخی حوادث را توجیه می‌کنند در حالی که باید تلخ و شیرین را بپذیریم و برای رفع مشکلات راه حل بدهیم.