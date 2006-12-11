کارکرد مساجد بریتانیا و انطباق با هنجارهای جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، طی تاریخ، مسجد همواره نقش حائز اهمیتی در مسائل اجتماعی داشته است و علاوه بر کارکرد نیایشی مرکز فعالیتهای سیاسی، مؤسسه آموزشی و بخش مهمی از زندگی جمعی تلقی می شود. امروز جوامع اسلامی سراسر جهان مسجد را به عنوان نخستین نهاد فعالیتهای خود بنا می کنند، اما این مسجدی که اقلیت مسلمان در جوامع غربی بنا می کنند باید با هنجارهای جوامع محل سکونت آنها انطباق یابد گاهی شکل سنتی خود را از دست می دهد.

انگلستان در ارتباط با دنیای اسلام تاریخ طولانی دارد. در قرون وسطی و در عصر گسترش امپراطوریهای اسلامی و جنگهای صلیبی اروپا این ارتباطها بیشتر بوده است. این تعامل به گسترش مستعمرات انگلستان در سرزمینهایی منتهی شد که دارای جمیعت قابل توجهی مسلمان و حاکمان مسلمان بودند .

عده ای بر این باورهستند که اسلام از ادیان تازه وارد بریتانیا محسوب می شود اما پادشاهی متحد انگلستان قرنهاست که با جهان اسلام در تماس بوده و با ورود مسلمانان با توجه به آداب و سنن دینی و برپایی مساجد نیز همراه بوده است.

بر اساس آمار قابل دسترسی، حداقل 15 مسجد فعال در انگلستان وجود دارد که اکثریت آنها در کلان شهر لندن قرار دارند. دارالعلوم در منچستر، الرحمان در لیورپول، بیت الفتوح در لندن، مسجد جامع بیرمنگام، مسجد جامع جلالیه در لندن، مسجد فینزبری پارک در لندن، مسجد جامع گلاسگو، مسجد مرکزی لندن، مسجد مرکز اسلامی لندن، مسجد استراتفورد در لیدز، مسجد ویکتوریا پارک در منچستر و مسجد آکادمی اسلامی در منچستر مساجد به نام و فعال بریتانیا محسوب می شوند.

اولین مسجد این کشور اروپای غربی در سال 1860 در شهر کاردیف ساخته شد و پس از آن روند ساخت مساجد بریتانیا پیگیری شد.

مسجد الرحمة که می تواند 1000 نمازگزار را در خود جای دهد، 25 دسامبر 1889 تأسیس شد و نخستین فعالیت جامعه مسلمان لیورپول دربدو ورود محسوب می شود .

مسجد فینزبری پارک در لندن در اوایل دهه 1990 با هدف خدمت به جامعه در حال رشد مسلمانان لندن ساخته شد و در اوایل 2000 با نسبت تروریسم رو به رو شد و زمستان 2003 مورد حمله پلیس لندن قرار گرفت.

فعالان مسلمان بریتانیا به دنبال تلاشهای گسترده خود برای تأکید بر ماهیت اسلامی مساجد و زدودن باورهای نادرست از آن طی برنامه های متعدد تلاش کردند غیر مسلمانان را به دیدار از مساجد ترغیب کنند. بانگ مناره یکی از برنامه های گشایش درهای مساجد تلقی می شود که با هدف انتقال پیام حقیقی اسلام به گوش همگان و تربیت جوانان پرهیزکار توسط مساجد صورت گرفت.

مسجد ویکتوریا پارک که نقش مهمی در ساماندهی به امور مسلمانان این منطقه ایفا می کند در سال 1971 از سوی گروه جماعت المسلیمن در ویکتوریا پارک ساخته شد.

مسجد مرکزی لندن مسجد بزرگی است که در سال 1978 تکمیل شد و بر بالای آن چون مساجد سنتی اسلام یک گنبد طلایی و زیبا قرار دارد. مسجد مرکزی لندن به مرکز اسلامی فرهنگی لندن متصل است و به صورت رسمی توسط شاه جورج ششم در سال 1944 افتتاح و به عنوان یک هدیه به جامعه مسلمانان اهدا شد، جنگ و دلایلی دیگر، افتتاح آن را تا سال 1978 به تعویق انداخت.

اخیراً نیز همزمان با ماه مبارک رمضان ملکه الیزابت دوم بریتانیا برای نخستین بار یکی از اتاقهای قصر خود را به نمازخانه برای کارمندان مسلمان خود تبدیل کرده تا بتوانند در ماه مبارک رمضان نماز اول وقت خود را اقامه کنند. این اتاق به کلیسای خصوصی سنت جورج که نمازخانه خانواده سلطنتی محسوب می شود بسیار نزدیک است. پس از تصمیم ملکه پرتره های روی دیوارهای این اتاق برداشته شد و به جای آنها قبله نمای کوچکی که سمت کعبه را نشان می دهد، کتابهای قرآن و سجاده برای مسلمانان جایگزین وسائل اتاق شد.