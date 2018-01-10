قیمت نفت آمریکا از ۶۳ دلار فراتر رفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه با تداوم کاهش تولیدات نفت به رهبری اوپک و تقاضای بالا، قیمت‌های نفت به بالاترین سطح خود از ۲۰۱۴ تا کنون رسید، هرچند تحلیل‌گران اخطار دادند که ممکن است بازار بیش از حد داغ شده باشد.

در این میان، رشد گسترده بازارهای جهانی از جمله سهام هم باعث شده است، سرمایه‌گذاری در اوراق پیش‌خرید نفت بیشتر شود.

در ساعت ۱۱:۱۸ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام متوسط تگزاس غرب آمریکا (دابلیوتی‌آی) با ۴۸ سنت یا ۰.۸۱ درصد افزایش نسبت به قیمت بسته شده قبلی به ۶۳.۴۴ دلار رسید. در معاملات امروز نیز، قیمت‌ها تا رکورد دسامبر ۲۰۱۴ یعنی ۶۳.۵۳ دلار هم بالا رفت.

نفت خام برنت هم در قیمت ۶۹.۱۵ دلار برای هر بشکه معامله شد که ۳۳ سنت یا ۰.۵ درصد نسبت به قیمت دیروز بالاتر رفته است. برنت در معاملات دیروز تا رکورد ۶۹.۲۹ دلار هم بالا رفت که بیشترین قیمت آن، از یک جهش میان‌روزه در ماه می ۲۰۱۵ و قبل از آن در دسامبر ۲۰۱۴ بود.

ویلیام او لافلین، تحلیل‌گر سرمایه‌گذاری در شرکت اوراق بهادار ریوکین استرالیا، می‌گوید: تمدید توافق اوپک و ذخایر انبارهای نفت در حال کاهش جهان، همگی قیمت‌ها را بالا می‌برد.

موسسه سوخت آمریکا در اواخر روز سه‌شنبه اعلام کرد: در هفته منتهی به ۵ ژانویه، میزان ذخایر انبارهای تجاری نفت خام آمریکا ۱۱.۲ میلیون بشکه کاهش یافته و به ۴۱۶.۶ میلیون بشکه رسیده است.

داده‌های رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا در ساعت ۱۹:۰۰ روز چهارشنبه به وقت تهران اعلام می‌گردد.