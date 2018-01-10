به گزارش خبرگزاری مهر هدایت الله فهمی معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به شرایط آبی کشور، گفت: پرداخت حق آبه های محیط زیستی که در گذشته محاسبه و اعلام شده در شرایط کنونی ممکن نیست.

وی با بیان اینکه طی دوره ای ۱۰ ساله با ۱۰ درصد کاهش بارش و ۲۵ درصد کاهش روان آب در کشور روبه رو شده ایم، اظهار کرد: این در حالی است که عمده تالاب های کشور با آب های سطحی تغذیه می شوند.

فهمی ضمن اعلام اینکه در حال حاضر ۴۰ درصد سدها پر شده است، گفت: حجم مصرف کنونی کشور از محل سدها، ۲۱ میلیارد مترمکعب است و ۲۲ میلیارد متر مکعب آب نیز از طریق انهار سنتی و پمپ ها تامین می شود که آماری بسیار تکان دهنده و نگران کننده است.

معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو ادامه داد: ۲ میلیارد متر مکعب آب از محل طرح های مختلف آبی و ۴۵ میلیارد متر مکعب آب نیز از رودخانه ها برداشت و تامین می شود.

این مقام مسئول اظهار کرد: این در حالی است که میزان آب سطحی ما در بهترین حالت کمتر از ۶۰ میلیارد متر مکعب است و در نتیجه امکان تامین حق آبه های محیط زیستی در شرایط فعلی ممکن نیست.

وی با اعلام اینکه ۹۰ درصد آب مصرفی کشور در بخش روستایی است، گفت: وابستگی بیش از ۹۰ درصد اقتصاد روستایی ایران به کشاورزی و عدم دستورکار و برنامه مشخص برای توسعه روستایی و افزایش سهم سایر بخش های اقتصادی همچون گردشگری و صنایع دستی در روستاها چالش بسیار بزرگی است که تاثیری مهم بر منابع آبی کشور نیز دارد.

فهمی ادامه داد: پرسش این است که آستانه تاب آوری و سازگاری روستاها چه میزان است که هم امنیت غذایی حفظ شود و هم تخصیص آب برای سایر بخش ها صورت گیرد.

معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو گفت: با توجه به شرایط کنونی منابع آبی کشور، امکان احیاء تمامی پهنه های تالابی ایران وجود ندارد.