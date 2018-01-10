حسن خدابخش در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر استقرار جوی نسبتاً پایدار از روی استان اصفهان است.

وی بیان داشت: بر این اساس طی امروز در اکثر مناطق استان آسمان به صورت صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد و در مناطق مرکزی همراه با غبار رقیق پیش بینی می‌شود.

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: بیشینه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در اکثر مناطق استان اصفهان یک تا دو درجه افزایش خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر جوی آرام و پایدار تا روز جمعه بر روی استان است، ابراز داشت: بر این اساس در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تا حدودی شرایط برای افزایش آلاینده‌ها مهیاست اما در اوایل هفته آینده به دلیل ناپایداری این وضعیت برطرف خواهد شد.

خدابخش اعلام کرد: با توجه به ناسالم بودن کیفیت هوا در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه به گروه های حساس جامعه توصیه می‌شود در صورت امکان از تردد در سطح شهر و مناطق پرترافیک خودداری کنند.