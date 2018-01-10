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۲۰ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۰۴

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان:

آلاینده‌های جوی طی امروز و فردا در هوای اصفهان افزایش می یابد

آلاینده‌های جوی طی امروز و فردا در هوای اصفهان افزایش می یابد

اصفهان - رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: با توجه به استقرار جوی پایدار بر هوای اصفهان، طی امروز و فردا شرایط برای افزایش آلاینده ها مهیا است.

حسن خدابخش در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر استقرار جوی نسبتاً پایدار از روی استان اصفهان است.

 وی بیان داشت: بر این اساس طی امروز در اکثر مناطق استان آسمان به صورت صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد و در  مناطق مرکزی همراه با غبار رقیق پیش بینی می‌شود.

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: بیشینه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در اکثر مناطق استان اصفهان یک تا دو درجه افزایش خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر جوی آرام و پایدار تا روز جمعه بر روی استان است، ابراز داشت: بر این اساس در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تا حدودی شرایط برای افزایش آلاینده‌ها مهیاست اما در اوایل هفته آینده به دلیل ناپایداری این وضعیت برطرف خواهد شد.

خدابخش اعلام کرد: با توجه به ناسالم بودن کیفیت هوا در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه به گروه های حساس جامعه توصیه می‌شود در صورت امکان از تردد در سطح شهر و مناطق پرترافیک خودداری کنند.

کد مطلب 4196007

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