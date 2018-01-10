به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، مزایده واگذاری جایگاه های سوخت دولتی توسط سازمان خصوصی سازی برگزار شد که بر این اساس بالاترین مبلغ پیشنهادی برای جایگاه شماره ۴ اصفهان ۱۲۸ میلیارد ریال، جایگاه شماره یک اصفهان ۱۳۳ میلیارد ریال، جایگاه سوخت اریسمان اصفهان ۵ میلیارد و ۷۶۵ میلیون و ۹۶۲ هزار و ۵۰۰ ریال، جایگاه سوخت شرکتی کرج ۱۷۱ میلیارد ریال، جایگاه سوخت خوی ۸۱ میلیارد و ۶۲۵ میلیون و ۴۳۲ هزار و ۴۰۰ ریال، جایگاه سوخت شمار یک ماکو ۳۳ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال، جایگاه سوخت مسجد سلیمان ۳۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، جایگاه سوخت بهشهر ۳۵ میلیارد و ۵۵۵ میلیون و ۵۵۵ هزار و ۵۵۵ ریال و جایگاه سوخت بندر خمیر ۳۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بود.

بر اساس این گزارش برای این مزایده جایگاه سوخت شماره ۴ به ارزش کل پایه ۱۱۷ میلیارد و ۵۲۲ میلیون و ۳۶۵ هزار و ۴۴۰ ریال، جایگاه سوخت شماره یک به ارزش کل پایه ۱۲۱ میلیارد و ۶۲۳ میلیون و ۸۱۰ هزار و ۶۷۴ ریال و جایگاه سوخت اریسمان به ارزش کل پایه ۵ میلیارد و ۷۶۵ میلیون و ۹۶۲ هزار و ۵۰۰ ریال (هر سه جایگاه متعلق به استان اصفهان)؛ جایگاه سوخت شرکتی کرج به ارزش کل پایه ۱۶۵میلیارد و ۲۸۷ میلیون و ۵۵۸ هزار و ۷۱۲ریال (متعلق به استان البرز)؛ جایگاه سوخت خوی به ارزش کل پایه ۸۱ میلیارد و ۶۱۳ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۸۹۶ ریال و جایگاه سوخت شماره یک ماکو به ارزش کل پایه ۳۳ میلیارد و ۴۳میلیون و ۴۲۸هزار و ۹۸۲ ریال (هر دو جایگاه متعلق به استان آذربایجان غربی)؛ جایگاه سوخت مسجد سلیمان به ارزش کل پایه ۲۴ میلیارد و ۷۳۳ میلیون و ۲۸۰ هزار ریال متلعق به استان خوزستان؛ جایگاه سوخت بهشهر به ارزش کل پایه ۳۲ میلیارد و ۵۱۹ میلیون و ۵۹۶ هزار ریال متلعق به استان مازندران و جایگاه سوخت بندر خمیر به ارزش کل پایه ۲۷ میلیارد و ۲۹۰ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال(متعلق به استان هرمزگان) آگهی شده بود.