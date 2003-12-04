پنج عراقي در شهر الرمادي زخمي شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، سرگرد " سمير حبيب جليل" معاون رئيس پليس عراق شهر الرمادي با بيان اين مطلب افزود: افراد ناشناس با شليك گلوله خمپاره و بمب هاي دستي به طرف مركز پليس عراق در شهر الرمادي واقع در غرب بغداد، پنج عراقي از جمله دو پليس را مجروح كردند كه حال يكي از آنها وخيم اعلام شده است .

وي افزود: دراين حمله دو پليس عراقي به نامهاي "مهند سلوم" و "محمد ابراهيم شرموط " و سه شهروند زخمي شدند .

شاهدان گفتند : دستكم چهار بمب دستي به سوي اين مركزپليس عراق پرتاب شد و به دنبال آن افراد ناشناس اين مركزرا به رگبار گلوله بستند سپس با خودروي كه از آن براي حمله استفاده كرده بودند ازمحل حادثه متواري شدند .

شهر الرمادي در 100 كيلومتري بغداد قرار دارد و بارها صحنه درگيريها ميان افراد ناشناس و نيروهاي اشغالگر آمريكايي بوده است . گفته مي شود اخيرا حملات به مراكز پليس عراق در مناطق سني نشين افزايش يافته است .