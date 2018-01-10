ارتش سوریه کنترل ۱۱ روستا در حومه ادلب را در اختیار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مرکز اطلاع رسانی اخبار جنگ سوریه اعلام کرد ارتش سوریه موفق شد کنترل ۱۱ روستا در حومه جنوب شرقی ادلب را بعد از درگیری با عناصر تروریست وابسته به جبهه النصرة به دست بگیرد.

نیروهای ارتش و هم پیمانانش در چند محور در اطراف فرودگاه ابوالظهور واقع در حومه ادلب وارد درگیریهای خشونت باری با جبهه النصره و گروه های وابسته به آن شدند.

این نیروها هم چنین توانستند کنترل بلندی های ابورویل و المقبره واقع در حومه جنوب حلب را به دست بگیرند.

نیروهای ارتش این کشور موفق شدند کنترل برخی ساختمانها در منطقه حرستا واقع در شمال شرق دمشق را به دست بگیرند.