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۲۰ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۲۹

دستگیری موادفروش شهرک اکباتان/توزیع «گل» از یک واحد مسکونی

دستگیری موادفروش شهرک اکباتان/توزیع «گل» از یک واحد مسکونی

رئیس کلانتری آزادی از دستگیری یکی از توزیع کنندگان «گل» در غرب تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی شمس بیرانوند رئیس کلانتری ۱۳۵ آزادی با بیان این مطلب گفت: حسب اطلاعات واصله مبنی بر اینکه فردی در یکی از فازهای شهرک اکباتان منزلی اجاره کرده است و در زمینه توزیع مواد مخدر از نوع گل فعالیت می کند موضوع در دستور کار تیم عملیاتی کلانتری قرار گرفت.

وی گفت: پس از بررسی های لازم و اخذ دستور قضایی روز گذشته در یک ماموریت پلیسی ماموران جهت دستگیری فرد مورد نظر وارد عمل شدند.

سرهنگ شمس ادامه داد: متهم با مشاهده پلیس قصد فرار از راه های خروجی بلوک را داشت که اقدام به موقع ماموران مانع این گریز شد.

وی افزود: در بازرسی از محل مقدار دو کیلو و پانصد گرم مواد مخدر گل و لوازم توزیع کشف شد.

کد مطلب 4196118

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