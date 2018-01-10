دستگیری موادفروش شهرک اکباتان/توزیع «گل» از یک واحد مسکونی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی شمس بیرانوند رئیس کلانتری ۱۳۵ آزادی با بیان این مطلب گفت: حسب اطلاعات واصله مبنی بر اینکه فردی در یکی از فازهای شهرک اکباتان منزلی اجاره کرده است و در زمینه توزیع مواد مخدر از نوع گل فعالیت می کند موضوع در دستور کار تیم عملیاتی کلانتری قرار گرفت.

وی گفت: پس از بررسی های لازم و اخذ دستور قضایی روز گذشته در یک ماموریت پلیسی ماموران جهت دستگیری فرد مورد نظر وارد عمل شدند.

سرهنگ شمس ادامه داد: متهم با مشاهده پلیس قصد فرار از راه های خروجی بلوک را داشت که اقدام به موقع ماموران مانع این گریز شد.

وی افزود: در بازرسی از محل مقدار دو کیلو و پانصد گرم مواد مخدر گل و لوازم توزیع کشف شد.