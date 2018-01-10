ربات مخصوص تاکردن لباس رونمایی شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ایندیپندنت، تا کردن لباس های شسته شده یکی از خسته کننده ترین کارهای خانه است. اما به زودی این کار نیز منسوخ خواهد شد. در همین راستا شرکتSeven Deamer در نمایشگاه محصولات الکترونیکی مصرفی از یک ربات مخصوص تاکردن لباس به نام Laundroid رونمایی کرده است.

این شرکت ادعا می کند نخستین ربات لباس تا کن دنیا را ساخته که می تواند بین انواع مختلف لباس تمایز قائل شود و بهترین شیوه برای این کار را انتخاب کند. البته چنین رباتی بسیار گرانقیمت است و برچسب قیمت ۱۶ هزار دلاری برای آن در نظر گرفته شده است اما کارشناسان امیدوارند این ربات هنگام عرضه تجاری با قیمت ۲ هزار دلار به بازار بیاید.

طراحی ساده این لباس اجازه می دهد راحت کنار بقیه لوازم خانگی قرار گیرد. همچنین بازوی رباتیک، دوربین ها و حسگرها داخل دستگاه مخفی می شوند.

ربات مذکور برای تاکردن لباس ها بدون کمک انسان از تحلیل بصری و هوش مصنوعی کمک می گیرد. به عبارت دیگر ربات لباس ها را تک به تک انتخاب کرده و نوع آن را شناسایی می کند. دکمه کنترل دستگاه بالای آن قرار دارد و با فشار دادن آن کاربر می تواند درهای دستگاه را باز و بسته کند.

برای تا کردن لباس ها کافی است کاربر لباس ها را قبل از خواب درون ربات قرار دهد و صبح آنها را تا شده تحویل بگیرد.