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۲۰ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۴۰

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

طرح «روستای بدون بیکار» در شهرستان‌های لرستان اجرا می‌شود

طرح «روستای بدون بیکار» در شهرستان‌های لرستان اجرا می‌شود

خرم‌آباد - مدیرکل فنی و حرفه‌ای لرستان از اجرای طرح «روستای بدون بیکار» در شهرستان‌های این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان قلاوند در جمع خبرنگاران از اجرای طرح «روستای بدون بیکار» در استان خبر داد و گفت: در ابتدای طرح در هر شهرستان یک روستا به‌عنوان روستای پایلوت انتخاب می‌شود.

وی ادامه داد: علاوه بر برنامه‌هایی که در سند مهارت استان برای مهارت‌آموزی و توسعه توانمندی‌های شغلی روستاییان پیش‌بینی‌شده است، طرح ویژه «روستای بدون بیکار» تحت اشراف معاونت هماهنگی امور اقتصادی و منابع استانداری و با همکاری فرمانداران، جهاد کشاورزی استان، حوزه‌های مدیریتی امور روستایی استان، رؤسای مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای وادارات کار اجرا می‌شود.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای لرستان ادامه داد: با اجرای این طرح، در هر شهرستان یک روستا به‌عنوان روستای پایلوت انتخاب می‌شود و با استخراج شاخص‌های جمعیتی و فهرست مشاغل بومی و امکان‌پذیر با توجه به شرایط اقلیمی و جمعیتی، جدول توسعه مشاغل آن روستا تهیه و برنامه‌های آموزشی مناسبی اجرا خواهد شد و درنهایت با ساماندهی اهالی روستا در قالب تعاونی‌ها یا گروه‌های کاری با اعطای تسهیلات لازم از سوی کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری در حرف و مشاغل موردعلاقه خود فعالیت خواهند کرد، هدف کلی این برنامه رفع موانع و توسعه اشتغال روستای پایلوت، اصلاح روش‌های اجرایی و تعمیم نتایج آن به سایر نقاط روستایی است.

قلاوند افزود: با توجه به اینکه روستاییان مولدترین اقشار اجتماعی هستند و می‌توانند نقش بسیار مهمی در پیاده‌سازی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی ایفا کنند و در صورت پرداختن به بعد اقتصاد معیشت خانوار روستایی و توزیع شایسته امکانات از مهاجرت‌های بی‌رویه پیشگیری خواهد شد و ساختار و  بافت این بخش مهم از جامعه از آسیب‌ها محفوظ خواهد ماند.

کد مطلب 4196230

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