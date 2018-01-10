به گزارش خبرنگار مهر، رحمان قلاوند در جمع خبرنگاران از اجرای طرح «روستای بدون بیکار» در استان خبر داد و گفت: در ابتدای طرح در هر شهرستان یک روستا به‌عنوان روستای پایلوت انتخاب می‌شود.

وی ادامه داد: علاوه بر برنامه‌هایی که در سند مهارت استان برای مهارت‌آموزی و توسعه توانمندی‌های شغلی روستاییان پیش‌بینی‌شده است، طرح ویژه «روستای بدون بیکار» تحت اشراف معاونت هماهنگی امور اقتصادی و منابع استانداری و با همکاری فرمانداران، جهاد کشاورزی استان، حوزه‌های مدیریتی امور روستایی استان، رؤسای مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای وادارات کار اجرا می‌شود.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای لرستان ادامه داد: با اجرای این طرح، در هر شهرستان یک روستا به‌عنوان روستای پایلوت انتخاب می‌شود و با استخراج شاخص‌های جمعیتی و فهرست مشاغل بومی و امکان‌پذیر با توجه به شرایط اقلیمی و جمعیتی، جدول توسعه مشاغل آن روستا تهیه و برنامه‌های آموزشی مناسبی اجرا خواهد شد و درنهایت با ساماندهی اهالی روستا در قالب تعاونی‌ها یا گروه‌های کاری با اعطای تسهیلات لازم از سوی کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری در حرف و مشاغل موردعلاقه خود فعالیت خواهند کرد، هدف کلی این برنامه رفع موانع و توسعه اشتغال روستای پایلوت، اصلاح روش‌های اجرایی و تعمیم نتایج آن به سایر نقاط روستایی است.

قلاوند افزود: با توجه به اینکه روستاییان مولدترین اقشار اجتماعی هستند و می‌توانند نقش بسیار مهمی در پیاده‌سازی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی ایفا کنند و در صورت پرداختن به بعد اقتصاد معیشت خانوار روستایی و توزیع شایسته امکانات از مهاجرت‌های بی‌رویه پیشگیری خواهد شد و ساختار و بافت این بخش مهم از جامعه از آسیب‌ها محفوظ خواهد ماند.