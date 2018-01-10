به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کرکه آبادی با اشاره به هماهنگی های صورت گرفته با سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در راستای ساماندهی نیروی انسانی شهرداری‌ها و جلوگیری از بروز مشکلات استخدامی در زمان انتقال، ماموریت و یا بازنشستگی، شهرداریها موظفند اطلاعات تمامی کارکنان خود را در سامانه کارمند ایران ثبت نمایند.

وی افزود: تخصیص شماره مستخدم به کارمندان شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته در صورت ثبت صحیح اطلاعات مربوط و ارسال آن در سامانه و پس از بررسی های لازم، انجام می شود.

وی اضافه کرد: شماره مستخدم صادر شده باید در تمامی احکام استخدامی کارمندان درج شود تا به عنوان شماره شناسایی کارمندان در شهرداری‌ها و سازمان‌های دیگر نظیر صندوق‌های بازنشستگی برای بهره مندی کارمندان از تمامی مزایای استخدامی ذیربط مورد استفاده قرار گیرد.

کرکه آبادی در ادامه گفت: استانداری‌ها و شهرداری‌های سراسر کشور موظفند قبل از صدور احکام استخدام رسمی یا پیمانی افراد جدیدالاستخدام با مجوزهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور یا پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی شهرداری‌ها، شماره مستخدم را طی فرآیند یاد شده اخذ نمایند.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، وی درباره آن دسته از کارکنان شهرداری‌ها که در سال‌های قبل شماره مستخدم داشتند، متذکر شد: لازم است اطلاعات این افراد به منظور اخذ شماره مستخدم جدید در سامانه مذکور ثبت شود.

مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در خاتمه گفت: به منظور تسریع و تسهیل اخذ شماره استخدام برای کارکنان شهرداری‌ها، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور طی نشست هایی با سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع را از ابعاد مختلف بررسی و پیگیری و فرآیندهای مربوط به این موضوع را هماهنگ نموده است.