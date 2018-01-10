ظریف وارد مسکو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که به منظور رایزنی با سرگئی لاوروف همتای روس خود و در ادامه رایزنی‌های دوجانبه و از جمله درباره برجام پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) راهی پایتخت فدراسیون روسیه شده بود، وارد مسکو شد.

وی دقایقی قبل وارد فرودگاه ونوکووای مسکو شد و قرار است با سرگئی لاوروف همتای خود دیدار و گفت‌وگو کند.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه پیش از این از سفر ظریف به مسکو و بروکسل خبر داد و اظهار داشت: محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در چارچوب رایزنی‌های مستمر وزرای امور خارجه روسیه و ایران به ویژه در خصوص برجام امروز (چهارشنبه) به مسکو سفر می‌کند.

ظریف قرار است فردا (پنجشنبه) نیز در بروکسل مقر اتحادیه اروپا با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه سه کشور اروپایی (انگلستان، آلمان و فرانسه) در خصوص آخرین تحولات مرتبط با برجام دیدار و به رایزنی بپردازد.