مناسبت های مذهبی را مجاز نیستیم کم یا زیاد کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسین روحانی نژاد ظهر امروز چهارشنبه در همایش استانی اعضای ستاد ساماندهی شئونات فرهنگی در مناسبت های مذهبی در تبریز گفت: ستاد ساماندهی شئونات فرهنگی در مناسبت های مذهبی از وجاهت قانونی برخوردار است.

وی با تحلیل و ریشه یابی چگونگی اضافه شدن آسیب ها و پیرایه ها به نهضت حضرت اباعبدالله افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جنگ تحمیلی بر علیه کشور آغاز شد و همه توان و قوای کشور برای بسیج و پشتیبانی جبهه های نبرد هشت سال دفاع مقدس به کار گرفته شد و این موضوع همیشه برای دشمنان جای سوال بود که چه نیرویی پشتیبانی انسانی جبهه های ایران را تامین و تجهیز می کند.

روحانی نژاد افزود: بنابراین دشمنان همواره در صدد مطالعه در این زمینه بودند لذا مطالعات و تحقیقات کارشناسی آنها نشان داد هیئت ها و تشکل های مذهبی در ایران پشتوانه تامین نیروی انسانی دفاع مقدس است.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی کشور ادامه داد: با توجه به تمرکز مسئولان کشور به جبهه ها و بعد از آن در دوران سازندگی به عمران و آبادانی بعد از جنگ متوجه شدیم که غفلت های زیادی در حوزه فرهنگ صورت گرفته و هیئت های مذهبی از نظر سبک و محتوا آسیب دیده اند.

وی تصریح کرد: سرویس های اطلاعاتی موساد، انگلیس و سازمان سیا آمریکا به این نتیجه رسیدند که بعد از دفاع مقدس باید نفوذ خود را از طریق فرهنگ افزایش دهیم و فعالیت های صورت گرفته از طرف علما و روحانیون و مراجع تقلید را در مساجد و حسینیه ها را در افکار عمومی به قدری تبلیغ کنیم که آنها خیال کنند این موضوعات موهومات و خرافات است.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی کشور ادامه داد: در حال حاضر مسئولان فرهنگی کشور برای مقابله با این هجمه ها تدبیر کردند که ستاد ساماندهی شئونات فرهنگی در مناسبت های مذهبی را تاسیس کنند و این ستاد به صورت قانونی زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

وی درمورد عملکرد فعالیت های این ستاد اظهارداشت: مقرر شده است این ستاد با خرافات و شبهات مبارزه کرده و در کنار آنها محتوا تولید کند.

وی با اشاره به وجود ۹۳هزار هئیت مذهبی در کشورگفت: پیمایش های صورت گرفته در کشور نشان می دهد هر ایرانی با همه سلایق، مکتب ها و ادیانی که هستند در طول سال حداقل یک بار در هیئت های مذهبی حضور دارند.

این مقام مسئول با اشاره به گسترش مناسبت های مذهبی در طول سال افزود: ما مجاز نیستیم مناسبت های مذهبی را کم یا زیاد کنیم. این مناسبت ها به همان صورت و تاکید که از بزرگان و ائمه اطهار به ما رسیده است باید حفظ شود.

وی با اشاره به ایجاد هفته ها و دهه های مختلف برای یک مناسبت خاص تصریح کرد: با شبیه سازی مناسبت ها به خودمان ضربه می زنیم، پشت سر هم دهه و هفته درست کردن برای مناسبت های مذهبی در طول سال قابل پذیرش نیست و به مرور زمان زمینه انکار مردمی عزاداری را به وجود آورده و افراط در عزاداری به تخریب منجر می شود.

روحانی نژاد با اشاره به رواج موسیقی های به کار رفته در عزاداری حضرت امام حسین (ع) افزود: به هیچ وجه پذیرفته نیست که آهنگ رسانه های غربی، و موسیقی سریال های مختلف در مراسم عزاداری استفاده شود، در برخی هیئت های حسینی طبل هایی استفاده می شود که قابلیت جابه جایی ندارد و در برخی مواقع افرادی که طبل می زنند از تعداد عزادان بیشتر است و همه این موارد آسیب ها و نقاط ضعف عزاداری ها است و دشمنان در صدد هستند با این نوع خرافات جایگاه مردمی مساجد را در بین مردم ایران تضعیف کنند.

وی در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد آسیب های اجتماعی در کشور تصریح کرد: توصیه می کنم هیئت های مذهبی در بحث آسیب های اجتماعی به صورت جدی وارد عمل شده و کارآمد باشند.

روحانی نژاد موضوع طلاق و اعتیاد را از مهم ترین این آسیب ها اعلام کرد و افزود: اگر هر روحانی و هر کدام از هیئت های مذهبی بتوانند از وقوع یک طلاق در جامعه جلوگیری کنند می توان با انواع آسیب های اجتماعی مقابله کرد.

روحانی نژاد در بخش پایانی صحبت های خود با اشاره به وقوع فتنه ها و آشوب های دشمنان در داخل کشور افزود:هیئت های مذهبی در کنار نیروهای سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی با در دست داشتن پرچم سرخ حسینی پرونده فتنه را بستند.