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۲۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۵:۱۳

از سوی شورای فرهنگ عمومی ؛

پنج مناسبت جدید در تقویم سال 1386 اعلام شد

پنج مناسبت جدید در تقویم سال 1386 اعلام شد

شورای فرهنگ عمومی که مسئولیت نام گذاری روزهای سال را بر عهده دارد ، نام پنج مناسبت جدید در تقویم سال 1386 را اعلام کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر ، روابط عمومی دبیرخانه این شورا روز 20 فروردین روزملی فن آوری هسته ای 27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی ، 5 مهر روز اکرام ، 5 دی روز ملی ایمنی در برابر زلزله و 15 دی روز خانواده و تکریم بازنشستگان برای تقویم رسمی سال 1386 تعیین شده است.

به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی روز پیروزی حزب الله لبنان بر رژیم اشغالگرقدس در 23 مرداد ( مصادف با 14 آگوست) به عنوان " روزحماسه و نصر" برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است.

همچنین بنابراین گزارش روز 27 اردیبهشت که پیش از این روز جهانی ارتباطات نام داشت به روز ارتباطات و روابط عمومی تغییر نام پیدا کرده است و روز پنجم مهر مصادف با ولادت امام حسن مجتبی (ع) روز اکرام نام گذاری و همزمان با سالروز فاجعه زلزله بم روز پنجم دی به عنوان روز ملی ایمنی  در برابر زلزله انتخاب شده است .

شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس مصوبه سال 1372 مسوولیت نام گذاری روزهای خاص را به شورای فرهنگ عمومی واگذار کرده است .

این شورا بنا به ضوابط ویژه با تشکیل کمیسیون تخصصی مربوط، روزها را با توجه به خصوصیاتی چون اشاعه مبانی فکری انقلاب اسلامی و بزرگداشت ارزش ها ، گسترش  تقویت غرور و حمیت ملی و روح وطن دوستی ، عدم ایجاد روحیه خود باختگی در برابر فرهنگ و تمدن بیگانگان و شناسایی پیوندهای دینی ، ملی ، فرهنگی ، علمی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی نامگذاری می کند.

کد مطلب 419639

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