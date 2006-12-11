پنج مناسبت جدید در تقویم سال 1386 اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، روابط عمومی دبیرخانه این شورا روز 20 فروردین روزملی فن آوری هسته ای 27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی ، 5 مهر روز اکرام ، 5 دی روز ملی ایمنی در برابر زلزله و 15 دی روز خانواده و تکریم بازنشستگان برای تقویم رسمی سال 1386 تعیین شده است.

به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی روز پیروزی حزب الله لبنان بر رژیم اشغالگرقدس در 23 مرداد ( مصادف با 14 آگوست) به عنوان " روزحماسه و نصر" برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است.

همچنین بنابراین گزارش روز 27 اردیبهشت که پیش از این روز جهانی ارتباطات نام داشت به روز ارتباطات و روابط عمومی تغییر نام پیدا کرده است و روز پنجم مهر مصادف با ولادت امام حسن مجتبی (ع) روز اکرام نام گذاری و همزمان با سالروز فاجعه زلزله بم روز پنجم دی به عنوان روز ملی ایمنی در برابر زلزله انتخاب شده است .

شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس مصوبه سال 1372 مسوولیت نام گذاری روزهای خاص را به شورای فرهنگ عمومی واگذار کرده است .



این شورا بنا به ضوابط ویژه با تشکیل کمیسیون تخصصی مربوط، روزها را با توجه به خصوصیاتی چون اشاعه مبانی فکری انقلاب اسلامی و بزرگداشت ارزش ها ، گسترش تقویت غرور و حمیت ملی و روح وطن دوستی ، عدم ایجاد روحیه خود باختگی در برابر فرهنگ و تمدن بیگانگان و شناسایی پیوندهای دینی ، ملی ، فرهنگی ، علمی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی نامگذاری می کند.