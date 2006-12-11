ایران،روسیه و ازبکستان در تورنمنت چهارجانبه فوتسال اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، با کمک مسئولان کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال سالن ورزشی حسین رضازاده اوایل بهمن ماه سالجاری با برگزاری تورنمنتی چهارجانبه با حضور تیمهای ملی فوتسال ایران، روسیه ، ازبکستان و تیم فوتبال امید ایران افتتاح می شود.

درپی بازدید عباس ترابیان رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال از امکانات سالن ورزشی حسین رضازاده دراردبیل و مذاکرات وی با مسئولان استانداری اردبیل مقرر شد طی رورهای ششم و هفتم دیماه تورنمنت بین المللی چهارجانبه فوتسال در سالن ورزشی حسین رضازاده برگزار شود.

این مسابقات با هدف تجلیل از قهرمان حسین رضازاده و افتتاح سالنی با نام وی در زادگاهش از روز جمعه ششم بهمن ماه طبق برنامه زیرآغاز می شود:

جمعه - 6/11/85

تیم فوتسال امید ایران - ازبکستان ساعت 15

ایران - روسیه ساعت 18

شنبه -7/11/85

تیم فوتسال امید ایران - روسیه ساعت 15

ایران - ازبکستان ساعت 17