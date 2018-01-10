اختصاص ۶ میلیاردریال برای احداث سالن ورزشی وچمن مصنوعی درلنده

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز فیلی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از طرحهای عمرانی شهرستان لنده افزود: همچنین احداث منبع آب شهر لنده که هم اکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد نیز باید تا پایان خردادماه سال آینده به بهره برداری برسد.

وی با یان اینکه پروژه فرهنگسرای شهر لنده نیز یکی از پروژه های مهم در حوزه فرهنگی شهرستان لنده است، گفت: عملیات اجرایی این پروژه نیز در دهه فجر امسال آغاز خواهد شد.

فیلی همچنین بر تسریع در روند اجرای پل بزرگ جاده لنده- تراب تاکید کرد و گفت: این پروژه هم اکنون هشت درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در راستای تسریع در روند کار در اسرع وقت به پیمانکار جدید واگذار می شود.

معاون عمرانی استانداری با اشاره به مشکلات راههای روستایی در این شهرستان اظهار داشت: مشکلات راههای روستائی باید در این شهرستان مرتفع شده و این راهها آسفالته شوند.

وی همچنین خواستار بررسی و رفع مشکلات در حوزه طرح هادی، مسکن و تسهیلات مسکن روستائی شد و گفت: باید خواسته ها و مشکلات مردم در این راستا رسیدگی شده و بنیاد مسکن استان در اسرع وقت نمایندگی خود را در این شهرستان مستقر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان استانی در این بازدید از طرحها و پروژه های مهم این شهرستان همچون جاده لنده – تراب، پل بزرگ لنده تراب، پروژه یادمان شهدای لنده و مدرسه شش کلاسه روستای دم تنگ لنده بازدید کردند.