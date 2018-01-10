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۲۰ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۱۸

با حضور اقشار مختلف مردم؛

پیکر ۷ شهید مدافع حرم در قم تشییع شد

پیکر ۷ شهید مدافع حرم در قم تشییع شد

قم - پیکر مطهر ۷ شهید مدافع حرم از لشکر فاطمیون و تیپ زینبیون در قم تشییع و خاکسپاری شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، پیکرهای مطهر ۷ شهید مدافع حرم که در روزهای اخیر در مناطق عملیاتی کشور سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند عصر چهارشنبه در قم تشییع و خاکسپاری شد.

پیکر این شهدای مدافع حرم با حضور مردم ولایتمدار قم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و برخی مسئولان استانی از مسجد امام حسن عسکری(ع) به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) تشییع شد.

 نماز بر پیکر مطهر این ۷ شهید مدافع حرم پس از طواف گرد ضریح مطهر بانوی کرامت توسط آیت الله سعیدی تولیت حرم مطهر حضرت معصومه(س) اقامه شد.

پس از آن پیکر این شهدای مدافع حرم به سمت آرامستان بهشت معصومه قم حرکت داده شد و در قطعه ۳۱ جایی که شهدای مدافع حرم در آنجا مدفون هستند به خاک سپرده شدند.

کد مطلب 4196436

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