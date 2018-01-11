۵۲۹۰ برنامه تبلیغی آموزش کاهش طلاق در استان تهران

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها- مهدی آذرشب: میزان افزایش آسیب های اجتماعی در کشور ما طی سال های اخیر نگرانی های متعددی بین کارشناسان فرهنگی و اجتماعی و دلسوزان کشور ایجاد کرده است.

به عنوان مثال آمار طلاق در کشور، یکی از نگرانی هایی بوده، که امروز مطرح است، برخی آمارها حاکی از این است که به ازای هر ۵ ازدواج در کشور شاهد یک واقعه تلخ طلاق هستیم.

پدیده طلاق، خود منشا آسیب های روانی و اجتماعی بی شمار دیگری است.

اما این که طلاق چه عواملی دارد و چطور می شود، از افزایش آن بین نسل جوان جلوگیری کرد و نیز نقش سازمان تبلیغات اسلامی در این بین چیست، مطالبی است، که در گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین سید ناصرالدین نوری زاده، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران به بررسی آن پرداختیم.

این گفتگو در ادامه می آید:

* چرا کاهش میزان طلاق در جامعه برای کارشناسان فرهنگی و اجتماعی اینقدر اهمیت دارد؟

جایگاه خانواده و ایجاد زمینه های مناسب در تحکیم هرچه بیشتر این نهاد اجتماعی اهمیت بسزایی در بالندگی فرهنگی و نیز جلوگیری از آسیب های اجتماعی دارد و در واقع می توان طلاق، اعتیاد و ولنگاری های اخلاقی را از اصلی ترین عوامل بروز آسیب های اجتماعی دانست.

طلاق سبب فروپاشی بنیان خانواده شده و فرزندان خانواده در اثر این امر بیشترین آسیب را می بینند و جدایی والدین آن ها می تواند اثرات مخربی در مباحث تربیتی فرزندان داشته باشد.

همچنین طلاق سبب ایجاد یک خلا بزرگ فکری روی افراد می شود، چرا که زوجین بدون آن که بدانند، در زندگی خود دچار وابستگی به یکدیگر می شوند و پس از جدایی نمی توانند این خلاء را جبران کرده و سبب وقوع آسیب های اجتماعی می شود.

* اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران به عنوان یک نهاد تبلیغی و فرهنگی در استان پایتخت کشور چه اقداماتی برای جلوگیری از فروپاشی بنیان خانواده ها و طلاق انجام داده است؟

خوب برنامه های گوناگون و متنوع آموزشی، تبلیغی از سوی این سازمان با مشارکت تشکل های مردم نهاد دینی وابسته انجام می گیرد، که اگر بخواهیم یکی از برنامه های مؤثر در این زمینه را نام ببریم، طبیعتاً بهره گیری از ظرفیت شبکه تبلیغی در روستاها، شهرک های اقماری و نیز کانون های جمعیتی است که در این طرح مبلغین و مبلغات علاوه بر ترویج سبک زندگی اسلامی و تلاش در ایجاد صلح و سازش بین خانواده ها، زمینه تشویق و ترغیب اجرای سیاست های خانواده را فراهم می آورند.

البته با توجه به نقش تأثیر گذار تشکل های بانوان در کاهش آسیب های خانواده به ویژه از هم گسیختگی این نهاد، آموزش های ما و فعالیت های تبلیغی اهمیت بیشتری به بانوان می دهد.

این برنامه ها از ابتدای سال جاری، پیش بینی و برنامه ریزی شده و در حال اجرا است و با قوت نیز تا پایان سال ۹۶ ادامه خواهد یافت.

* آیا آماری هم از این اقدامات دارید؟

براساس اطلاعاتی که از ادارات تبلیغات اسلامی استان تهران دریافت کرده ایم، از ابتدای سال ۹۶ تاکنون ۵۲۹۰ برنامه تبلیغی از سوی مبلغین، ائمه جماعات مساجد، مبلغات و بانوان فرهیخته در سطح استان اجرا شده که با استقبال اقشار مختلف جامعه به ویژه زوج های جوان مواجه بوده است.

برپایی نشست های گفتمان دینی به منظور پاسخ به سؤالات مخاطبین و گروه های هدف یکی دیگر از برنامه هایی است که با هماهنگی این اداره کل در ۳۹۴ مسجد ، مرکز فرهنگی و آموزشی استان تهران ، همکاری و مشارکت ائمه محترم جماعات مساجد، مبلغین ، مبلغات و مدارس آموزش و پرورش، با موضوع تحکیم بنیان خانواده برگزار شد.

در این برنامه ها ۱۲۸۵ تشکل دینی اعم از هیئات مذهبی ، حسینیه ها ، مؤسسات و کانون های فرهنگی- تبلیغی تحت پوشش این اداره کل ، نقش آفرینی می کنند و بحمدالله توانسته اند با جذب اقشار مختلف، اقدامات مؤثری در زمینه بصیرت افزایی و آموزش آحاد جامعه را به اجرا در آورند .

* به عقیدهشما چه اقدامات کوتاه مدتی توسط زوجین می تواند در کاهش میزان طلاق موثر باشد؟

زوجین ابتدا باید دلایل طلاق را شناخته و مشکلات و تقصیرات را به طور کامل مربوط به یک نفر ندانند، هیچ گاه یک نفر از زوجین ۱۰۰ درصد مقصر و طرف دیگر بی تقصیر نیست، باید زوجین با شناخت کافی و بهره گیری از افراد مطلع و مورد اعتماد مانند مبلغین، مشاورین و ائمه جماعات به حل مشکلات بپردازند.

احیای فرهنگ ریش سفیدی در جامعه، تاثیر فراوانی در حل مشکلات خانواده ها و زوجین دارد، فرهنگی که می توان با اتکا به ظرفیت های هیئات مذهبی، مساجد و ریش سفیدها به حل آن ها پرداخت.