علي اكبر والايي : شوقي براي كار جمعي باقي نمانده است

علي اكبر والايي ، نويسنده كودكان و نوجوانان در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر " با بيان اين مطلب گفت : در چند سال اخير ، متاسفانه رشد قابل قبولي در ادبيات و كتاب كودك و نوجوان نداشته ايم كه در جاي خود قابل پيگيري و بررسي است.وي كه دو كتاب زير چاپ دارد ، يادآور شد : برخي از داستان ها و شعرها خيلي شبيه به يكديگر شده اند ، تا اندازه اي كه اگر نام پديدآورندگان آن پاك شود ، فكر مي كنيم كه تمام آنها را يك نفر نوشته است.والايي با اظهار تاسف از اين كه شمارگان كتاب هاي مناسب براي كودكان و نوجوانان پايين آمده است و آثار ضعيف و سطحي به بازار هجوم آورده اند ، افزود : همه اين نقص مشمول نويسنده ، بازار يا مخاطب نيست ، بخش مهمي از آن به عملكرد نامتعادل مسئولان فرهنگي ما بر مي گردد كه هنوز در اين زمينه ، تكليف نهايي را روشن نكرده اند!