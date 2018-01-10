به گزارش خبرگزاری مهر، موئنس لوکه تُفت، رئیس سابق مجمع عمومی سازمان ملل متحد، وزیر امور خارجه اسبق و عضو پارلمان دانمارک که برای حضور در اجلاس امنیتی تهران به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است با امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل عصر سه شنبه (19 دی ماه) دیدار و گفت وگو کرد.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با تأکید بر ضرورت کمک به حل بحران منطقه‌ای و استقرار امنیت پایدار، منطقه گفت: منطقه غرب آسیا نیاز به تقویت روند سیاسی، امنیت و ثبات دارد هرچند که ریشه ناامنی‌ها به خارج از منطقه برمی‌گردد.

وی همچنین تأکید کرد: ثبات و امنیت پایدار نیاز به اعتمادمند همکاری کشورهای منطقه است که متأسفانه تعداد معدودی از کشورهای منطقه به جای هم افزایی امنیت منطقه ای بر طبل منازعه میکوبند.

وی افزود: آمریکا و عربستان همزمان شعار مبارزه با ترورسیم را سر می دهند و ائتلافهای یک شبه و نمایشی به راه می اندازند در حالیکه ایران همواره با هدف مبارزه با تروریسم و ثبات و پیشرفت امنیت در منطقه در تلاش است و کمک موثری در مبارزه با تروریسم در منطقه کرده است.

امیرعبداللهیان با ابراز خرسندی از تحقق مذاکره سیاسی سوریه در آستانه و سوچی افزود: اتخاذ راهبردهای واقعی مقابل با تروریسم و افراط‌گرایی، در صورت وجود اراده و همکاری جهانی، منطقه را به ثبات و امنیت نزدیک خواهد کرد.

دستیار ویژ رئیس مجلس در امور بین‌الملل همچنین اظهار داشت: تنها راه نیل به امنیت منطقه ای تمرکز بر راه حل سیاسی است. ضروری است کشورهایی که راه حل نظامی را پیشه کرده اند با خردورزی به راه حل سیاسی روی آورند.

وی با انتقاد از سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمایت از گروه های تروریستی در منطقه گفت: متاسفانه سیاست دولتمردان آمریکا تشدید بحران در منطقه و تقویت رژیم صهیونیستی می باشد».

دستیار ویژه رئیس مجلس، همکاری های پارلمانی را حائز اهمیت خواند و از گسترش مراودات دو کشور استقبال کرد.

موئنس لو که تُفت رئیس سابق مجمع عمومی سارمان ملل نیز تأکید کرد: شکل گیری و استقرار نظم امنیتی با ثبات پایدار در منطقه مستلزم درک و رعایت همه بازیگران تاثیرگذار منطقه است.

وزیر خارجه اسبق دانمارک افزود: ضروری است که کشورهای منطقه راه حل سیاسی را جایگزین راه حل نظامی کنند. وی خاطر نشان کرد: ممانعت از جنگ و حرکت کشورها به سوی امینت پایدار از طریق گفتمان سیاسی نتیجه بخش خواهد بود».

وی نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در کمک موثر به ایجاد امنیت و ثبات منطقه حائز اهمیت خواند و حمایت و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از روند صلح منطقه‌ای و استقرار نظم امنیتی و ثبات پایدار را مثبت ارزیابی کرد./