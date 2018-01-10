کمک ۵۰ میلیارد تومانی خیران به بخش مدرسه سازی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، عماد مخدومی، عصر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش گلستان با ابراز تشکر از خیران مدرسه ساز، اظهار کرد: از سال ۷۸ مبلغ ۷۰ میلیارد تومان تعهد خیران مدرسه‌سازی را داشتیم که تاکنون ۵۰ میلیارد تومان آن تحقق پیدا کرده است.

وی گفت: حدود ۴۹۶ پروژه با مشارکت خیران ساخته شده که هزار و ۸۶۰ کلاس درس را شامل می شود.

مخدومی بیان کرد: امسال هم بیش از ۱۰ میلیارد تومان خیران به گونه های مختلف که شامل واگذاری زمین، منزل مسکونی، آپارتمان و وجوه نقد است، به بخش نوسازی مدارس کمک کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره‌هایی که در حوزه مدرسه‌سازی انجام می‌شود انگیزه‌ای برای حضور بهتر خیران فراهم خواهد کرد و آورده خوبی هم به دنبال خواهد داشت.