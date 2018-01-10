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۲۰ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۵۱

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس گلستان خبر داد:

کمک ۵۰ میلیارد تومانی خیران به بخش مدرسه سازی گلستان

کمک ۵۰ میلیارد تومانی خیران به بخش مدرسه سازی گلستان

گرگان- مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان گلستان گفت: از سال ۷۸ مبلغ ۷۰ میلیارد تومان تعهد خیران مدرسه‌سازی را داشتیم که تاکنون ۵۰ میلیارد تومان آن تحقق پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عماد مخدومی، عصر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش گلستان با ابراز تشکر از خیران مدرسه ساز، اظهار کرد: از سال ۷۸ مبلغ ۷۰ میلیارد تومان تعهد خیران مدرسه‌سازی را داشتیم که تاکنون ۵۰ میلیارد تومان آن تحقق پیدا کرده است.

وی گفت: حدود ۴۹۶ پروژه با مشارکت خیران ساخته شده که هزار و ۸۶۰ کلاس درس را شامل می شود.

مخدومی بیان کرد: امسال هم بیش از ۱۰ میلیارد تومان خیران به گونه های مختلف که شامل واگذاری زمین، منزل مسکونی، آپارتمان و وجوه نقد است، به بخش نوسازی مدارس کمک کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره‌هایی که در حوزه مدرسه‌سازی انجام می‌شود انگیزه‌ای برای حضور بهتر خیران فراهم خواهد کرد و آورده خوبی هم به دنبال خواهد داشت.

کد مطلب 4196523

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