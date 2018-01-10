وزیران خارجه عرب در اوایل فوریه درباره قدس نشست برگزار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، وزیران خارجه اتحادیه عرب در اوایل فوریه مجددا نشستی درباره قدس خواهند داشت.

یک منبع مسئول در اتحادیه عرب با اعلام این مطلب گفت: دبیرخانه اتحادیه عرب یادداشت رسمی به کشورهای عربی ارسال کرده است و قصد دارد نشستی در سطح وزیران خارجه عربی در اوایل فوریه آینده برگزار کند.

این نشست پس از نشست دسامبر گذشته برگزار می شود.

از سوی دیگر ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن اعلام کرد: تلاش می کنیم که جهان، کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ به پایتختی قدس را به رسمیت بشناسد. قدس اشغالی است.