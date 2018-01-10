به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ترکیه اعلام کرد که بیش از نیمی از دیوار ۱۴۴ کیلومتری در مرز این کشور با ایران را به اتمام رسانده و قرار است تا بهار سال ۲۰۱۹ میلادی به طور کامل آن را احداث نماید.

«ارگون توران» (Ergun Turan) مدیر اداره توسعه مسکن ترکیه در این باره اعلام کرد: ما ساخت این دیوار را در تابستان سال گذشته میلادی آغاز کرده و اکنون ۸۰ کیلومتر از ۱۴۴ کیلومتر آن را کامل کرده ایم.

وی ادامه داد: انشاءالله پس از مهیا شدن شرایط جوّی تا بهار سال آینده آن را تکمیل خواهیم کرد.

ترکیه هدف از احداث این دیوار مرزی را ارتقای امنیت از طریق توقف تردد شبه‌نظامیان کُرد در مناطق مرزی و مبارزه با قاچاق کالا و مسأله مهاجران اعلام کرده است.