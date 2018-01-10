  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۰ دی ۱۳۹۶، ۲۱:۱۴

پس از دیدار با همتای روس؛

ظریف: ادامه پایبندی ایران مستلزم پایبندی کامل آمریکا است

وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبندی کامل ایران را تأیید کرده، اما ادامه این روند مستلزم پایبندی کامل ایالات متحده آمریکا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف پس دیدار با همتای روس خود طی مطلبی در فضای مجازی تاکید کرد: امروز با وزیر خارجه لاوروف در مسکو رایزنی داشتیم و پس از آن برای مذاکره با وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی و خانم موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا، عازم بروکسل هستم.

همگان بر ضرورت این امر که تمامی طرف ها باید به تعهدات خود تحت برجام پایبند باشند، توافق دارند. آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبندی کامل ایران را  تأیید کرده، اما ادامه این روند مستلزم پایبندی کامل ایالات متحده آمریکا خواهد بود.

جواد بخشی الموتی

