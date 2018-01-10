پیروزی ۳ بر ۰ تیم والیبال کاله آمل برابر رعدپدافند کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور، شامگاه چهارشنبه تیم والیبال کاله آمل در سالن پیامبر اعظم (ص) این شهرستان میزبان تیم رعد پدافند کاشان بود که با نتیجه سه بر صفر به پیروزی دست یافت.



کاله در ست‌های اول، دوم و سوم به ترتیب با نتایج ( ۱٧ - ٢۵ )، ( ٢۰ - ٢۵ ) و ( ٢۱ - ٢۵ ) به پیروزی رسیدند تا سه امتیاز خانگی این دیدار را کسب کند.



قضاوت این دیدار را علیرضا قریب و اسماعیل رزقی به عنوان داوران اول و دوم بر عهده داشتند و احمد بندری و محمد حسن خوشدل ناظر بر این دیدار نظارت کردند.



کاله آمل در پایان هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور با هشت پیروزی، ٧ باخت و مجموع ٢۶ امتیاز در مکان پنجم جدول قرار دارد.



نماینده آمل در ادامه این رقابت‌ها و از هفته هفدهم، یکشنبه ۲۴ دی مهمان خاتم اردکان است.