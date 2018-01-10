۷۴دیگ خط پنج ایرالکو طی ده روز آینده از مدار تولید خارج می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی آقازاده عصر چهارشنبه در دومین جلسه کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک ضمن بیان اینکه حضور سمن های در برخی جلسات می تواند بسیار موثر باشد، اظهار داشت: انتقاداتی که از سوی سمن ها برای بهبود شرایط مطرح می شود راه کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک را هموارتر و روشن تر می کند.

وی افزود: جلسه آتی کارگروه آلودگی هوای اراک در کارخانه آلومینیوم تشکیل خواهد شد و با تعطیلی ۷۲ دیگ آلومینیوم در یکم بهمن ماه آینده، آخرین اقداماتی که از مطالبات مردم است مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آقازاده بیان داشت: انتقال کارخانه آندسازی آلومینیوم حدود ۱۰۰ میلیون یورو بودجه نیازمند است، البته این مقرون به صرفه است؛ علت اینکه از تولید یک کیلو آلومینیوم نیمی از آن به آند بر می گردد یعنی اگر حدود ۱۸۰ هزار تن در سال تولید آلومینیوم داشته باشیم، ۹۰ هزار تن آند نیاز دارد و اگر این را از خارج وارد نکرده و در کشور تولید کنیم، حداقل تنی ۱۰۰ تا ۱۵۰ یورو یا دلار به نفع تولید کننده است، هم ارز از کشور خارج نمی شود و هم این پول به سرعت باز می گردد.

استاندار مرکزی خاطر نشان کرد: شروع عملیات اجرایی کارخانه آندسازی بنا به گفته یک مسئول شرکت آلومینیوم، قبل از سال ۹۷ انجام می شود وخبر دیگر اینکه این از ۱۰۰ میلیون یورو ۲۵ یورو هم اکنون وارد کشور شده است و در محل کارخانه است و آن ۷۵ یورو هم در واقع با شرایط مالی که کارخانه آلومینوم با آن مواجه است در حال بررسی است و امیدواریم که کارخانه آند در سال ۹۷ شاهدسرعت بخشیدن به عملیات اجرایی آن باشیم وطی دو یا سه سال آینده کارخانه آند سازی را داشته باشیم .

آقازاده ادامه داد: با فعال شدن کارخانه آند هم از خروج ارز جلوگیری می کنیم و هم آنچه که تولید می شود محصولی است که کمترین میزان آلایندگی را دارد.

استاندار در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: کمتر از ده روز است که بنا به نامه رسمی معاون وزیر نفت، اراک از بنزین یورو۴ بهره مند شده که می تواند در کاهش آلودگی هوا بسیار موثر باشد.

وی تصریح کرد: در مورد سهم شهرستان های استان از توزیع اعتبارات آلایندگی برخی صنایع، ماده شش قانون برنامه ششم توسعه نحوه توزیع این اعتبار را کاملا مشخص کرده و براساس راهکاری که در این ماده قانونی تعریف شده، موضوع طی جلسه ای مورد بررسی قرار گرفت و در جمع بندی به نتیجه رسید، چون قانون شفاف و روشن موضوع چگونگی تقسیم شدن و اینکه مساله توسط چه نهادی ارزیابی شود را مشخص کرده است.

استاندار مرکزی تاکید کرد: دستگاه های مرتبط با نظارت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کمیته ای تشکیل دهند و موضوع مورد بررسی قرار گیرد تا هرچه زودتر این مبلغ قابل توجه به شهرهایی که متاثر از آلودگی هستند اختصاص یابد و اختلاف نظر موجود سبب بلوکه شدن این اعتبار نشود.