ارتش سوریه در آستانه آزادی فرودگاه نظامی «ابوالظهور» درحومه ادلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، ستاد تبلیغات جنگ سوریه اعلام کرد که نیروهای سوری هم اکنون در فاصله دو کیلومتری فرودگاه نظامی «ابوالظهور» واقع در حومه ادلب هستند.

ارتش سوریه عصر چهارشنبه منطقه «تل سمو» که به مثابه آخرین استحکامات تروریستهای جبهه النصره در اطراف فرودگاه نظامی ابوالظهور بود را بازپس گرفت.

منابع میدانی اعلام کرده بودند که عملیات ارتش سوریه به سوی فرودگاه نظامی ابوالظهور ادامه دارد و تروریستهای جبهه النصره در حال فرار هستند.

ارتش سوریه طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۶ روستا و منطقه را در حومه ادلب و حلب در چارچوب عملیات بازپس گیری فرودگاه نظامی ابوالظهور آزاد کرده است.