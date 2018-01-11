بودجه حوزه جوانان دچار ناهماهنگی است/ایجاد خانه جوان در شهرستانها

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی تندگویان در دیدار با نمایندگان سازمانهای مردم نهاد یزد با تاکید بر ضرورت تغییر نگرش به جوانان گفت: با گذشت ۴۰ سال از انقلاب خیلی دیر است که از تغییر نگرش به جوانان سخن بگوییم; جوانان به وجود آورنده و حافظ انقلاب در جنگ تحمیلی بودند.

وی ادامه داد: یک دوره طلایی را در به کارگیری جوانان در عرصه های مدیریتی از دست داده ایم اما امروز شعار جوانگرایی در کشور در حال تبدیل به عملکرد است.

معاون ساماندهی امور جوانان تاکید کرد: هنوز برخی مسئولان در خصوص آسیبهای اجتماعی نوپدید و جوانان آگاهی لازم را ندارند.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از جوانان در برون سپاری وظایف دولت، خاطرنشان کرد: اطمینان دارم دولت روزی مجبور خواهد بود برای برون سپاری وظایفش سر میز مذاکره با جوانان خواهد نشست.

تندگویان با تاکید بر شکل گیری مجمع ملی سازمانهای مردم نهاد گفت: اگر این نهاد با قوت شکل بگیرد، با رفت و آمد دولتها تغییری در نوع نگاه به سمنها به وجود نمی آید.

معاون وزیر ورزش و جوانان اضافه کرد: نهادهای مختلف در حوزه جوانان بودجه دارند و کمترین اعتبار به معاونت جوانان داده می شود، این در حالی است که هیچ نظارتی بر عملکرد بودجه جوانان در دستگاهها نداریم و این یک ناهماهنگی بودجه ای در حوزه جوانان به وجود آورده است.

وی گفت: باید تمرکز خانه های جوان در شهرستانها پیگیری شود و همه شهرستانها دارای خانه جوان شوند.

تندگویان افزود: باید درصدی از تبلیغات محیطی در شهرها به تبلیغات تشکلهای اجتماعی اختصاص یابد که این موضوع در ستاد ملی ساماندهی امور جوانان به تصویب می رسد.