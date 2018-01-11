نتانیاهو: مقر پارلمان و دولت در قدس خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بدون در نظر گرفتن روند سازش سیاسی مقر کنیست (پارلمان رژیم صهیونیستی) و کابینه این رژیم در قدس خواهد بود.

وی همچنین در کنفرانس سالانه خود با خبرنگاران خارجی اجرای هرگونه مذاکره با فلسطینی ها در خصوص شهر قدس را رد کرد.

نتانیاهو در ادامه مدعی شد که محمود عباس رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین همان کسی است که در روند صلح مانع تراشی می کند.

اقدام اخیر رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن قدس به عنوان مرکز رژیم صهیونیستی خشم جهانیان را برانگیخته است.