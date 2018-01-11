نرخ رشد جمعیت ۵۰ درصد در پردیس تا سال ۱۴۰۰/ نگرانی از کاهش سرانه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد لاله، صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با نگاهی به رده بندی شهرهای ایران بر اساس آمار جمعیت، به شهرهایی معروف و قدیمی نظیر کرمان برمی خوریم که با ۴۲۵ هزار نفر در رده چهاردهمین شهر پرجمعیت کشور قرار دارد، حال آنکه پردیس به واسطه ۸۵ هزار واحد در دست ساخت و تحویل مسکن مهر و با احتساب میانگین هر خانوار سه و نیم نفر شاهد بارگذاری پرشتاب جمعیت و رسیدن این شاخص مهم به رقمی بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر در آینده ای نه چندان دور است.

وی ادامه داد: یکی از تفاوت های عمده شهرهای جدیدی نظیر پردیس نسبت به سایر شهرها و حتی کلان شهرهای کشور دو شاخص بازه زمانی شکل گیری و همچنین سرعت رشد آنهاست؛ شهرهایی همچون تبریز، کرمان، مشهد و ... طی قرون متمادی، به صورت تدریجی، حول یک هسته مرکزی و خودجوش ایجاد شده اند اما شهری مانند پردیس در کمتر از سه دهه و از ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۰) شکل گرفته و رشد جمعیت قابل توجه را تجربه می کنند.

لاله از افزایش نرخ رشد جمعیت پردیس به بیش از ۵۰ درصد تا سال یک هزار و ۴۰۰ خبر داد و گفت: بررسی این مهم از منظر نرخ رشد جمعیت نیز نتایج جالبی به همراه دارد؛ نرخ رشد جمعیت در شهرهای بزرگ و حتی کلان شهری مانند تهران کمتر از یک و هشت دهم درصد است اما این شاخص در پردیس طی بازه زمانی بین سال های ۸۵ تا ۹۰ نزدیک به هشت درصد و بین سال های ۸۵ تا ۹۵ نزدیک به ۱۲ درصد بود که طبق پیش بینی های کارشناسی، شاخص مذکور تا سال یک هزار و ۴۰۰ به رقم بیش از ۵۰ درصد می رسد.

شهردار پردیس تصریح کرد: مهمترین عامل این رشد نرخ جمعیت در پردیس و پرند و تفاوت فاحش آن با سایر نقاط کشور اجرای طرح های مسکن مهر است، حال آنکه تا قبل از این طرح و در قالب تدوین طرح نخست تفصیلی برای پردیس جمعیتی نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر پیش بینی شده بود.

محمد لاله با تاکید بر لزوم توسعه زیرساخت های عمرانی و خدماتی همراه با رشد جمعیت خاطرنشان کرد: بررسی چندباره آمار و ارقام مذکور بار دیگر به این نکته مهم تاکید دارد که از همین امروز باید به فکر توسعه متوازن رشد جمعیت و امکانات مورد نیاز بود تا سرانه های خدماتی با کاهش همراه نشود.

به گفته وی، به عنوان مثال سرانه فضای سبز شهر پردیس با جمعیت کنونی ۲۳ مترمربع است اما رشد جمعیت با شرایط مذکور این رقم را در آینده به کمتر از ۱۰ مترمربع کاهش می دهد؛ این شرایط می تواند در سایر حوزه ها نظیر فضای آموزشی، مراکز فرهنگی، امکانات رفاهی و ... نیز ایجاد شده و وضعیت را نگران کننده سازد.