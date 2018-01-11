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۲۱ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۴۲

نیم میلیون کودک و نوجوان از شهربازی معارفی آستان قدس بازدیدکردند

نیم میلیون کودک و نوجوان از شهربازی معارفی آستان قدس بازدیدکردند

مشهد- بیش از نیم میلیون کودک و نوجوان زائر و مجاور از ابتدای برپایی شهربازی معارفی تا کنون  از تفریحات شهربازی معارفی آستان قدس بهره‌مند شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر  به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، طبق آمار موجود از ابتدای راه اندازی شهربازی معارفی با عنوان سرزمین بازی و دانایی که در مرکز نمایشگاه ها و همایش های آستان قدس رضوی راه اندازی شده است، تا کنون بیش از ۵۲۵ هزار کودک و نوجوان زائر و مجاور از تفریحات توام با آموزش این شهربازی بهره مند شده اند.

شهربازی معارفی آستان قدس رضوی که از شهریور ماه سال جاری و با تلاش جوانان خلاق موسسه فرهنگی تبیان قم در جوار بارگاه ملکوتی حضرت رضا علیه السلام راه اندازی شده است، مورد استقبال فراوان زائران و مجاوران و به خصوص کودکان و نوجوانان قرار گرفته است، به طوری که این شهربازی به درخواست مکرر مخاطبان پس از اتمام مدت زمان برگزاری آن در نوبت دیگر تمدید شد.

این شهربازی در شهریور ماه و در زمان حضور تابستانی زائران بیش از ۳۵۰ هزار نفر و  در مرحله اول تمدید از ۱۵ آبان ماه تا ۳۰ آذر بیش از ۱۳۹ هزار نفر و در دومین مرحله تمدید از ابتدای دی ماه تا نوزدهم همین ماه بیش از ۳۶ هزار بازدید داشته است و این در حالی است که فعالیت این شهربازی در محل دائمی نمایشگاه های آستان قدس رضوی در پایان دی ماه خاتمه خواهد یافت.

گفتنی است این نمایشگاه همه روزه صبح‌ها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ و  بعد از ظهرها از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰ پذیرای علاقه مندان است.

کد مطلب 4196880

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